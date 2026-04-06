Más viajes en Semana Santa pero con menor consumo que en 2025

El fin de semana largo de Semana Santa deja cifras relevantes para el turismo en Argentina y en Jujuy. Más de 2,8 millones de personas viajan por el país, lo que marca un crecimiento interanual. Sin embargo, el gasto promedio por turista registra una caída en términos reales.

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Los datos surgen del relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que analiza el movimiento turístico en todo el territorio nacional durante esta fecha.

Durante el fin de semana, se movilizan 2.852.256 turistas en todo el país. La cifra representa un aumento del 5,6% en comparación con el año anterior.

A pesar de ese crecimiento, el gasto total alcanza los $808.198 millones, lo que implica una baja real del 18,9%. Este dato refleja un cambio en el comportamiento del turista, que prioriza el control de gastos.

El gasto promedio diario se ubica en $108.982 por persona, con una caída del 8,4% frente al mismo período del año pasado.

Estadías más cortas y viajes cercanos

Otro de los datos que marca tendencia es la duración de los viajes. La estadía promedio se sitúa en 2,6 noches, lo que representa una reducción del 16,1%.

El turismo interno se orienta hacia escapadas breves y destinos cercanos. El costo del transporte y de la hotelería influye en la decisión de acortar los días de viaje.

El perfil predominante es el de un turista que organiza salidas de dos o tres noches y prioriza opciones más accesibles.

El impacto en Jujuy

En la provincia de Jujuy, el movimiento turístico se mantiene en niveles altos durante Semana Santa. La ocupación hotelera supera el 70% en distintos destinos.

El impacto económico en la provincia supera los $4.000 millones. La estadía promedio se ubica en 2,5 noches, en línea con la tendencia nacional.

El turismo religioso y los paisajes naturales continúan como principales atractivos para quienes eligen la provincia durante esta fecha.

Destinos más elegidos y nuevas tendencias

A nivel nacional, los destinos tradicionales concentran la mayor cantidad de visitantes. Entre ellos se destacan Bariloche, Puerto Iguazú, Mendoza, Salta, Mar del Plata y la Ciudad de Buenos Aires.

Al mismo tiempo, crecen destinos emergentes que ofrecen alternativas más económicas. Provincias como Catamarca y La Rioja registran un aumento en el flujo de turistas.

Las decisiones de viaje también se ven influenciadas por el entorno digital. Redes sociales, recomendaciones personales y buscadores online marcan tendencia en la elección de destinos.

Costos y planificación de viajes

El costo de viajar se presenta como un factor clave. Según datos del sector, una familia tipo necesita más de $1,1 millones para una escapada dentro del país durante Semana Santa.

Este contexto impulsa a los turistas a planificar con mayor anticipación, ajustar presupuestos y buscar promociones o alternativas más accesibles.

El comportamiento refleja un equilibrio entre la intención de viajar y la necesidad de cuidar el gasto.