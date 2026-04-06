lunes 06 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de abril de 2026 - 06:58
País.

Más viajes en Semana Santa pero con menor consumo que en 2025

El fin de semana largo mostró mayor movimiento turístico, aunque con estadías más cortas y consumo más cuidado.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Más viajes en Semana Santa pero con menor consumo que en 2025

Más viajes en Semana Santa pero con menor consumo que en 2025

El fin de semana largo de Semana Santa deja cifras relevantes para el turismo en Argentina y en Jujuy. Más de 2,8 millones de personas viajan por el país, lo que marca un crecimiento interanual. Sin embargo, el gasto promedio por turista registra una caída en términos reales.

Lee además
semana santa mas cara en jujuy: cuanto subieron los huevos, el pescado, el choclo y la rosca
Jujuy.

Semana Santa más cara en Jujuy: cuánto subieron los huevos, el pescado, el choclo y la rosca
¿Cómo se dice, Feliz Pascua o Felices Pascuas?
Sociedad.

Semana Santa: la RAE respondió si se dice "Feliz Pascua" o "Felices Pascuas"

Los datos surgen del relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que analiza el movimiento turístico en todo el territorio nacional durante esta fecha.

Más movimiento, pero con consumo ajustado

Durante el fin de semana, se movilizan 2.852.256 turistas en todo el país. La cifra representa un aumento del 5,6% en comparación con el año anterior.

A pesar de ese crecimiento, el gasto total alcanza los $808.198 millones, lo que implica una baja real del 18,9%. Este dato refleja un cambio en el comportamiento del turista, que prioriza el control de gastos.

El gasto promedio diario se ubica en $108.982 por persona, con una caída del 8,4% frente al mismo período del año pasado.

Estadías más cortas y viajes cercanos

Otro de los datos que marca tendencia es la duración de los viajes. La estadía promedio se sitúa en 2,6 noches, lo que representa una reducción del 16,1%.

El turismo interno se orienta hacia escapadas breves y destinos cercanos. El costo del transporte y de la hotelería influye en la decisión de acortar los días de viaje.

El perfil predominante es el de un turista que organiza salidas de dos o tres noches y prioriza opciones más accesibles.

El impacto en Jujuy

En la provincia de Jujuy, el movimiento turístico se mantiene en niveles altos durante Semana Santa. La ocupación hotelera supera el 70% en distintos destinos.

El impacto económico en la provincia supera los $4.000 millones. La estadía promedio se ubica en 2,5 noches, en línea con la tendencia nacional.

El turismo religioso y los paisajes naturales continúan como principales atractivos para quienes eligen la provincia durante esta fecha.

Destinos más elegidos y nuevas tendencias

A nivel nacional, los destinos tradicionales concentran la mayor cantidad de visitantes. Entre ellos se destacan Bariloche, Puerto Iguazú, Mendoza, Salta, Mar del Plata y la Ciudad de Buenos Aires.

Al mismo tiempo, crecen destinos emergentes que ofrecen alternativas más económicas. Provincias como Catamarca y La Rioja registran un aumento en el flujo de turistas.

Las decisiones de viaje también se ven influenciadas por el entorno digital. Redes sociales, recomendaciones personales y buscadores online marcan tendencia en la elección de destinos.

Costos y planificación de viajes

El costo de viajar se presenta como un factor clave. Según datos del sector, una familia tipo necesita más de $1,1 millones para una escapada dentro del país durante Semana Santa.

Este contexto impulsa a los turistas a planificar con mayor anticipación, ajustar presupuestos y buscar promociones o alternativas más accesibles.

El comportamiento refleja un equilibrio entre la intención de viajar y la necesidad de cuidar el gasto.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Semana Santa más cara en Jujuy: cuánto subieron los huevos, el pescado, el choclo y la rosca

Semana Santa: la RAE respondió si se dice "Feliz Pascua" o "Felices Pascuas"

Semana Santa: cuál es la diferencia entre la rosca de Pascuas y la Rosca de Reyes

Semana Santa: la canasta de Pascuas aumentó más de un 60% este año

Sábado Santo: significado, origen y cómo se conmemora en la tradición cristiana

Lo que se lee ahora
El Gobierno debate cómo dividir la reforma del Código Penal y dilata su envío al Congreso.
País.

La reforma del Código Penal se demora: el Gobierno discute qué cambios enviar al Congreso

Por  Victoria Marín

Las más leídas

ADEP anunció paro docente para este lunes y martes en la provincia
Jujuy.

ADEP anunció paro docente para este lunes y martes en la provincia

Fernando Joaquín Paredes era jugador del Club General Belgrano.
Deportes.

Dolor en la Liga Jujeña: falleció un jugador de 21 años

CEDEMS se adhiere al paro y lo hará el martes 7 de abril. 
Jujuy.

CEDEMS se adhiere al paro docente el día martes

Intento de femicidio en Perico: quién es y qué se sabe del hombre detenido
Policiales.

Intento de femicidio en Perico: quién es y qué se sabe del hombre detenido tras los allanamientos

Temporal fatal en Tucumán: una pareja murió atrapada en su auto
País.

Temporal fatal en Tucumán: una pareja murió atrapada en su auto y ya son tres las víctimas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel