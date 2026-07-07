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7 de julio de 2026 - 17:47
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Mi Argentina permitirá acceder al recibo de sueldo desde el teléfono: el paso a paso

La app Mi Argentina incorporó la consulta de la liquidación digital de haberes para que los usuarios puedan acceder a su información salarial desde el celular.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Mi Argentina permitirá acceder al recibo de sueldo desde el teléfono. 

La aplicación Mi Argentina sumó una nueva función que permitirá a miles de trabajadores consultar su liquidación digital de sueldo desde el celular. La herramienta centraliza información clave como salario bruto, sueldo neto, descuentos y contribuciones declaradas por el empleador.

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Mi Argentina permitirá acceder al recibo de sueldo desde el teléfono: el paso a paso

La app Mi Argentina agregó una función que facilita el acceso a la información salarial. Desde ahora, los trabajadores alcanzados podrán revisar su liquidación digital de haberes y consultar detalles sobre su sueldo, descuentos y contribuciones patronales.

La nueva función está disponible tanto para Android como para iPhone. Según el Gobierno, fue creada en conjunto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para facilitar el acceso a los datos laborales desde un único espacio digital.

Antes de esta incorporación, la consulta de la liquidación dependía del envío del recibo por parte del empleador o del ingreso a otras plataformas. Ahora, Mi Argentina centraliza el acceso y permite revisar la información salarial desde el teléfono.

Para acceder a la herramienta, los usuarios deben ingresar a la sección “Trabajo” o “Trabajo/Mis Empleos” de Mi Argentina. Luego podrán elegir su relación laboral registrada y revisar la información de los haberes declarados.

La herramienta permite consultar información clave de la liquidación mensual, como el salario bruto, el monto neto a cobrar, las deducciones aplicadas, los aportes y las contribuciones patronales declaradas.

El secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, destacó la incorporación de nuevas herramientas en Mi Argentina: “Cada nueva funcionalidad significa más servicios, menos trámites y un Estado que aprovecha la tecnología para ofrecer soluciones concretas”.

Mi Argentina es la plataforma digital que centraliza servicios para los ciudadanos. A través de la aplicación se pueden realizar gestiones, obtener turnos, acceder a documentos y recibir notificaciones e información personalizada.

A través de Mi Argentina, los usuarios pueden gestionar trámites y consultar documentos digitales como el DNI, la Licencia Nacional de Conducir, la cédula verde, la constancia de CUIL y el CUD.

Quiénes pueden consultar la liquidación de sueldo en Mi Argentina

No todos los usuarios podrán acceder a la nueva opción de Mi Argentina. La herramienta está destinada a trabajadores alcanzados por la Liquidación Digital cuyos empleadores ya formen parte de la plataforma.

Por ahora, la función no está habilitada para determinados sectores. Entre los excluidos se encuentran los trabajadores estatales, el personal de casas particulares y los empleados de empresas privadas que no cuentan con Liquidación Digital.

Acceder a la liquidación digital de haberes desde Mi Argentina es un trámite simple que puede hacerse desde el celular. Estos son los pasos para realizar la consulta:

Descargar o actualizar la aplicación desde la tienda oficial del celular.

Iniciar sesión con sus datos personales.

Ingresar al apartado “Trabajo” o “Trabajo/Mis Empleos”.

Seleccionar la relación laboral registrada que desean consultar.

Acceder al detalle de la liquidación digital de haberes.

Revisar la información disponible, como sueldo bruto, sueldo neto, descuentos, aportes y contribuciones patronales.

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