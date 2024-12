Mirtha Legrand se disculpó con Roberto García Moritán: "Se me fue la mano"

“No estaba en mi ánimo discutir con él, pero yo no sé que me pasó. Me salió a relucir una cantidad de cosas que yo había leído que me habían molestado. Le pido disculpas. No me gusta que nadie se sienta mal en mi programa”, señaló, luego de días en donde sus chispazos fueron tema de toda la televisión como de las redes sociales.

“De costumbre no hago ese tipo de cosas. Yo soy picante para preguntar porque no me gusta hacer un programa aburrido, pero esta vez se me fue la mano con la picardía, me parece” , afirmó, realizando una autocrítica. “Así que le pido disculpas. Mil perdones, Roberto. Y bueno, cuando quieras este programa está abierto para lo que quieras decir”, afirmó, dirigiéndose al exmarido de Pampita y padre de su hija, Ana.

“Y al público también, mil perdones. Me han criticado mucho en algunos programas y bueno, seguramente me lo merecía”, concluyó la conductora, sobre las críticas que recibió por la postura que tomó ante el exministro de la Ciudad de Buenos Aires.

El tema volvió cuando Fede Bal, que estaba como invitado, le pidió consejos sobre su trayectoria. “Respetar a la gente. No mentir, no hacer daño. Yo tuve el sábado pasado un episodio muy desagradable y quedé muy mal con un invitado mío. Me hizo mal”, se sinceró.

Mientras que Rocío Marengo, que también compartió la mesa, no estuvo de acuerdo. “Estuviste tan bien, fuiste tan rápida, Mirtha. La verdad es que la vida de él no le interesa a nadie. Él es el marido de Pampita. ¿O no, Mirtha?”, se despachó, sin embargo la conductora siguió firme al lamentar lo sucedido.

“Pero estuve mal. No tenía por qué decirle esas cosas. No sé por qué. Yo en mi casa, sola, pensaba en eso. Después pienso en mi equipo. Nosotros hacemos un corte, desde luego, y ahí me podrían haber dicho ‘Mirtha, aflojá un poquito’. Y no me dijeron nada”, rememoró, entre risas.

“No me gustó porque lo herí sin darme cuenta. Aunque me mandó una carta por WhatsApp preciosa y me pidió sacarse una foto conmigo. En la radio y en la televisión me han dado despiadadamente”, reconoció. El hijo de Carmen Barbieri intervino, al preguntarle “a quién le importaba” lo que decían sobre ella, pero la animadora fue honesta.

“A mí me importa. Me molesta. No voy a decir que lo hice sin darme cuenta, porque era consciente, pero por qué lo ataqué así no me lo explico. No lo sé. Una situación así no se va a repetir”, admitió la conductora.

“Me gusta ser picante. No me gustan las mesas aburridas en donde todo sea placentero, amoroso. Yo soy picante, en las preguntas y en todo, pero no se va a repetir. Pedí disculpas. Yo escuché unos audios en donde me hacían bolsa”, mencionó.

En el anteúltimo programa de La Noche de Mirtha, la conductora mantuvo varios choques con el empresario. “A nadie le importaba que fueras funcionario público”, lanzó. Ante esto, Roberto García Moritán intentó matizar: “Bueno, supongo que es una opinión personal tuya”. Sin embargo, la conductora insistió sin titubear: “Sí, es personal. Le importabas más como el marido de Pampita”. Este intercambio fue uno de los momentos más tensos de la noche, que estuvo marcada por constantes cruces entre ambos.

En otro momento, cuando la diva indagó sobre las supuestas infidelidades del empresario, Moritán buscó refugiarse en su experiencia como funcionario público, señalando que su única obligación era responder a quienes lo habían votado y confiado en su gestión. Sobre su vida privada, aseguró: “Si alguien quiere y tiene que hacer alguna referencia en los aspectos dolorosos de nuestra vida privada, los tendrá que hacer Carolina. Ella es la figura pública que se debe a sus admiradores y a sus fans”.

Unos minutos antes, el clima ya había escalado en tensión cuando el invitado pidió a su asistente que le trajera una serie de documentos para respaldar su defensa. Entre ellos, mencionó el balance de su ONG y papeles que, según él, demostraban la falsedad de acusaciones que había recibido. Sin embargo, Mirtha lo detuvo en seco: “No me traigas cosas raras a la mesa. Yo te traje para que me cuentes porque tu vida fue un escándalo y yo no sé cómo salís de esto”. Este comentario desató un nuevo cruce entre ambos.

Otro momento de tensión de la noche fue cuando Moritán lanzó una acusación directa hacia la conductora: “Se ve que te han ‘operado’ a vos, Mirtha, porque tomaste una posición”. Ante esto, ella respondió de manera contundente: “¿De tu tema? No sos tan importante”. Su reacción dejó al invitado recalculando, quien optó por cerrar la discusión con un evasivo: “No voy a contestar”.

El episodio también incluyó un intercambio respecto a la separación del economista con Pampita, tema que la diva calificó como un “escándalo”. Ante la insistencia de la conductora por obtener detalles, Moritán se molestó, acusándola de esconderse tras “la idea de que la gente quiere saber”. “No. A mí no me interesa nada conocer lo tuyo”, le devolvió ella.