Misiones: echarán a los policías que participen en las protestas

En ese sentido, el funcionario especificó que “en cuatro meses, el gobierno de Misiones ha otorgado tres aumentos salariales para la administración pública y el último triplica el índice de inflación. Esto no es el último aumento del año; se los va a seguir dando para recomponer el bolsillo del empleado público, pero el gobierno provincial solo puede generar los aumentos que impacten de menor manera en el bolsillo de los contribuyentes”.

Y planteó que “la provincia recibe $20.000 millones menos por parte del Gobierno nacional y la Nación tiene una deuda con Misiones de más de $77.000 millones”.

De todas maneras, destacó, la provincia “cuenta con total colaboración de las fuerzas federales” durante el conflicto.

Según el ministro, “los que están del otro lado de la mesa plantean cuestiones que son errores conceptuales. No toda la policía, no toda la educación y no toda la salud está plegada al paro”.

Se sumaron médicos y docentes a las protestas en Misiones

La crisis con la policía de Misiones sumó a otros sectores estatales, como los docentes y personal de salud, que también reclaman por incrementos salariales a la gobernación provincial.

Mientras siguen las negociaciones con la administración de Hugo Passalacqua, este martes se produjo una manifestación con distintos cortes sobre la ruta nacional 12. Los principales piquetes se dieron en las intersecciones de la ruta con Candelaria y Santa Ana.

El reclamo que había comenzado en el Comando radioeléctrico la semana pasada, fue tomando cada vez más fuerza y en las últimas horas también sumó a los docentes, médicos y enfermeros.

Todos los trabajadores estatales y los efectivos policiales comparten el mismo pedido a las autoridades por un incremento en sus salarios para hacer frente a la inflación de los últimos meses.