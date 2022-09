Neuquén: mujer tiró la cadena del baño y le quedó el dedo trabado. 

La familia de la joven se vio obligada a llamar a los bomberos, ya que pasaba el tiempo y el dedo de la chica continuaba apretado en el botón. Miembros del cuartel de bomberos de Neuquén acudieron a socorrer a esta mujer, intentaron hacerlo en el baño pero tampoco pudieron.

Los bomberos decidieron quitar la tapa del inodoro y trasladarla a una mesa para poder maniobrar de manera más práctica. Con un pequeño torno y un trabajo minucioso, la joven pudo ser liberada del botón.

La neuquina no sufrió herida alguna a pesar de la gran presión que el botón del inodoro ejercía sobre su dedo. La única parte que quedó algo afectada fue su uña, que se vio algo machucada, según informó el medio Centenario Digital.

El trabajo de los bomberos para ayudar a la mujer

Lo primero que hicieron fue retirar la tapa del inodoro. Acto seguido, tomaron un torno pequeño y trabajaron por un largo rato. Le quitaron los anillos y después fueron por el botón del inodoro.

A pesar de que la batalla duró varios minutos, finalmente los bomberos consiguieron retirar el dedo de la tapa sin que la muchacha sufra heridas. El desesperante momento entonces se convirtió en una anécdota.

Otro caso similar que se hizo viral

Una joven llamada Selena Dachs Dante tuvo un problema de lo más curioso cuando llegó a la casa de una amiga. Inmediatamente fue al baño y cuando decidió apretar el botón del inodoro, lo hizo con el dedo doblado para no quebrarse las uñas recientemente hechas.

Para su sorpresa, la forma en la que presionó el botón causó que su dedo se quedara atrapado. “Cuando quise tirar la cadena se me quedó enganchado el dedo en el botón. Si lo saco me lo quiebro” Comentó en un video que filmó y subió a la plataforma TikTok, y se hizo viral.

“Me duele demasiado, no sabemos qué hacer. Encima me acabo de fumar un porro. No puede ser” se la escucha decir en el video. En un estado no muy apto para solucionar esta situación, ella y su amiga llamaron a la policía. Los oficiales no ayudaron demasiado y solo tomaron fotos casi burlándose.

Finalmente pudieron contactar al portero que al menos pudo sacar el botón del baño del inodoro, y liberar a la chica. De igual manera su dedo seguía en esa posición dolorosa y antinatural. “Menos mal que vino el portero del edificio y me sacó la tapa del inodoro” comenta en el video.