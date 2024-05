País.. No hubo dictamen y el debate de la Ley Bases continuará la semana que viene

Este miércoles, el Senado de la Nación pasó a un cuarto intermedio el debate en comisión de la Ley Bases y el paquete fiscal , que se retomará el martes o miércoles de la semana próxima. El oficialismo negocia con los bloques opositores dialoguistas, pero aun no tiene los cambios que le exigen para apoyar las iniciativas.

Los funcionarios aceptaron modificaciones en los capítulos vinculados al RIGI, donde aceptarían facilitar la participación de Pymes nacionales como proveedores y en las mismas condiciones que las empresas extranjeras, y al blanqueo de capitales, allí los senadores Martín Lousteau (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (Pro) realizaron cuestionamientos en los plenarios de comisiones.

Sexta jornada de debate

Durante el comienzo del plenario, el senador libertario Bartolomé Abdala, titular de la Comisión de Legislación General, destacó que desde el oficialismo “se hizo una tarea importante escuchando distintas voces la semana pasada que se trabajó con los referentes de distintos bloques para ordenarnos y tener la mejor ley posible”.

Desde los bloques dialoguistas pidieron que se presenten funcionarios del Gobierno a explicar las distintas modificaciones que se hicieron hasta el momento, para luego debatir entre los senadores un texto final y así dictaminar esta tarde. “Queremos tener algo más actualizado de lo que vino de Diputados”, dijo el senador Juan Carlos Romero, de Cambio Federal, durante el plenario.

Pasado el mediodía, los legisladores pidieron un cuarto intermedio que se reanudó a las 14.30. Entre los puntos de disconformidad que planteó la oposición fue la delegación de facultades al Ejecutivo, el cierre y privatización de empresas públicas, y recortes en el sector de la cultura.

Por su parte, el bloque radical tiene cuestionamientos sobre el blanqueo de capitales, que no entren familiares; pero también modifica el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para proteger a las industrias nacionales. Además, pidieron cambios al monotributo social: “Los reclamos son unificados y todo va a depender de que se acepten o no”, apuntaron.

A este último punto adhirió Unión por la Patria. “Nuestro bloque no acepta darle facultades al presidente. Queremos tratar ley por ley”, dijo José Mayans, y cerró: “Vamos a trabajar para que la ley Bases sea rechazada porque no aceptamos las facultades especiales, no coincidimos con el RIGI salvo que haya cambios”.