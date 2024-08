Nuevo monto: ¿Cuánta plata se puede sacar del cajero automático por día?

Este nuevo monto es tanto para los clientes como para los no clientes del banco en que se desee realizar la extracción.

Este nuevo límite diario se aplica tanto a los clientes del banco como a aquellos que no lo son, independientemente de la entidad donde se efectúe el retiro.

Como indica la norma, se establece que "las entidades financieras deberán arbitrar los medios para que, en todos los cajeros automáticos habilitados y operados en el país por ellas, las personas humanas y jurídicas puedan extraer, por día y en una única extracción, al menos hasta $60.000 (pesos sesenta mil), sin distinción alguna entre clientes y no clientes, independientemente del tipo de cuenta a la vista".

Hasta este lunes, el límite máximo era de 15 mil pesos, una cifra que se había vuelto obsoleta debido al acelerado ritmo de inflación durante la administración de Milei.

Sube a 60 mil pesos el monto diario que se podrá retirar de los cajeros automáticos.

Debido a esto, numerosos bancos ya habían incrementado este límite. Por ejemplo, en la red de cajeros automáticos Banelco, el máximo permitido era de 40 mil pesos para los no clientes, lo que representa un aumento de 20 mil pesos (un incremento del 50%). Por otro lado, el límite de 15 mil pesos en la Red Link, para quienes usaran los cajeros de entidades privadas, se ha elevado ahora en un 300%.

Una medida que ya se aplicaba de hecho

Con esta información en consideración, la nueva medida puede parecer trivial, una simple formalidad que ajusta algo que ya ocurría. Sin embargo, tiene un impacto real en los retiros realizados por personas ajenas al banco.

En efecto, la mayoría de las entidades financieras permiten retiros máximos significativamente menores para los no clientes en comparación con los montos permitidos para sus propios clientes.

El Banco Central había dispuesto la semana pasada multiplicar por cuatro el monto diario.

De esta manera, una entidad bancaria destaca que el principal beneficio recae en los no clientes, quienes a menudo efectúan retiros desde cajeros de bancos distintos. Esto es particularmente relevante cuando no hay efectivo disponible en un cajero del banco al que están afiliados, una situación que puede ocurrir durante fines de semana prolongados o cuando no hay sucursales cercanas.

