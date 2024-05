Pacto de Mayo: el Gobierno analiza hacer un acto sin gobernadores

El Gobierno Nacional amenaza con excluir del Pacto de Mayo a la dirigencia política si no aprueban la Ley Bases a tiempo. El acto en Córdoba sería sin gobernadores.

Aquella convocatoria a la firma de un pacto de 10 puntos con las provincias no se llevaría a cabo. Incluso, el mismo Presidente advirtió que podría retrasarse, aunque ahora estarían analizando realizar un gran acto en la provincia de Córdoba pero dejando afuera a "la casta política".

Qué dijo Javier Milei sobre el Pacto de Mayo: ¿Se suspende?

"Si no es mayo, será en junio o en julio. No hay problema. Las reformas estructurales son para el largo plazo. Tarde o temprano las reformas las vamos a hacer", indicó Javier Milei este martes tras inaugurar el busco del ex mandatario Carlos Menem en Balcarce 50.