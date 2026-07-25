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25 de julio de 2026 - 11:16
País.

Paso de Jama cumple cuatro días cerrado y sigue sin fecha confirmada de reapertura

El paso fronterizo permanece cerrado desde el martes y aún no hay una fecha oficial de reapertura, pese a la mejora del tiempo prevista para el fin de semana

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Paso de Jama cumple cuatro días cerrado y sigue sin fecha confirmada de reapertura

Paso de Jama cumple cuatro días cerrado y sigue sin fecha confirmada de reapertura

El Paso de Jama continúa cerrado este sábado y ya acumula cuatro días sin habilitación. Hasta las 11 no se informó una fecha oficial de reapertura, mientras las autoridades siguen evaluando las condiciones de seguridad para el tránsito.

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La restricción comenzó el martes 21 de julio, cuando las autoridades chilenas suspendieron el tránsito debido a las malas condiciones meteorológicas registradas en la Ruta 27-CH.

Con este escenario, el cruce fronterizo ya acumula cuatro días consecutivos de cierre, afectando tanto a transportistas como a particulares que tenían previsto viajar entre Argentina y Chile.

El cierre depende de las autoridades chilenas

La medida fue adoptada luego de que se registraran precipitaciones intermitentes y viento blanco en la Ruta 27-CH, del lado chileno de la cordillera. Como consecuencia, se dispuso el cierre de la ruta a la altura del kilómetro 43 y, en coordinación con las autoridades argentinas, se suspendió el funcionamiento del Complejo Fronterizo Jama.

Hasta el momento, no existe una fecha oficial para la reapertura. Las autoridades indicaron que la habilitación dependerá exclusivamente de las evaluaciones de seguridad y del estado de transitabilidad de la ruta en territorio chileno.

Cómo estará el tiempo en el Paso de Jama

Las condiciones meteorológicas muestran una mejora para este fin de semana.

Para este sábado se espera cielo despejado, una temperatura mínima de -11°C y una máxima de 9°C.

En tanto, para el domingo también se pronostica cielo despejado, con una mínima de -9°C y una máxima de 9°C.

Si bien el pronóstico resulta más favorable que el registrado durante los últimos días, las temperaturas continuarán bajo cero durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, por lo que la presencia de hielo sobre la calzada sigue siendo un factor que las autoridades evalúan antes de autorizar la circulación.

Sin anuncio oficial sobre la reapertura

A pesar de la mejora prevista en las condiciones del tiempo, hasta las 11 de este sábado no había un comunicado oficial que confirmara la reapertura del Paso de Jama. Tampoco se informó una fecha estimada para restablecer el tránsito.

Las autoridades recomiendan a quienes tengan previsto viajar hacia Chile consultar el estado del paso a través de los canales oficiales antes de iniciar el recorrido, ya que la situación puede modificarse de acuerdo con las inspecciones de seguridad y el estado de la Ruta 27-CH.

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