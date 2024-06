Patricia Bullrich echó a uno de los funcionarios que estuvo en Jujuy el mes pasado

Embed Este Gobierno ha asumido un compromiso con la transparencia de la gestión.

Por eso, le acabo de pedir la renuncia al secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro, por haber intentado interferir en un proceso licitatorio de servicios de comida para el Servicio Penitenciario… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 22, 2024

Asimismo, indicó que la salida se dio “por haber intentado interferir en un proceso licitatorio de servicios de comida para el Servicio Penitenciario Federal”. Además, remarcó que hizo “la correspondiente denuncia a la Oficina Anticorrupción para que tome intervención”.

“Esta licitación de servicios de comida es un proceso inédito porque rompe con un monopolio de muchos años y permite participar a más de 300 empresas, cuando venían participando históricamente un grupo de solamente 15″, aseguró la ministra. Por último, indicó que en “la gestión del presidente Javier Milei, la transparencia es nuestra bandera”.

Barreiro también fue denunciado ante la Oficina Anticorrupción

En su mensaje, Bullrich detalló que también presentó una denuncia a la Oficina Anticorrupción (OA) para que investigue y tome las medidas necesarias. “Esta licitación de servicios de comida es considerada un proceso inédito, ya que rompe con un monopolio de muchos años y abre la participación a más de 300 empresas, en contraste con las 15 que históricamente manejaban el servicio. Este cambio busca fomentar la competencia y la transparencia en la administración pública”, dijo.

Aunque la ministra no hizo referencias a razones políticas y el funcionario no se expidió, por el momento, a través de ninguna vía, las últimas fotos que los muestran juntos en sus redes sociales son de abril, en una actividad en Paraná, Entre Ríos. En particular, en la Municipalidad, junto al intendente Rosario Romero, para hablar de seguridad urbana. En tanto, la última actividad difundida del ahora ex secretario fue hace diez días, en el Comando Unificado de Fuerzas Federales, sobre los operativos de seguridad desplegados frente al Congreso y sus inmediaciones durante las manifestaciones contra la ley Bases en paralelo al debate legislativo.

En marzo, Ventura Barreiro se había referido en público sobre los cambios en la cúpula del Servicio Penitenciario, explicando que se había modificado “todo el protocolo para los delincuentes de alto perfil en el Servicio Penitenciario” y lanzando que “los pseudo privilegios se vieron restringidos al máximo y eso genera una reacción”, en una entrevista con CNN Radio.

