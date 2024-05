Patricia Bullrich repudió los ataques a colectivos: "Arrancó la mafia"

La ministra Patricia Bullrich denunció las agresiones que sufrieron choferes de colectivos en Buenos Aires por no adherirse a al paro general de la CGT.

Varias unidades de estas líneas sufrieron graves ataques por no sumarse a la protesta. Al respecto se pronunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , quien dijo que es una "mafia". Cabe destacar que en la provincia de Jujuy también hubo empresas que sufrieron daños al salir a la calle.

“No dejemos que rompan todo lo que estamos logrando. Nosotros vamos a cuidar a todos los que vayan a trabajar”, expresó Bullrich, invitando a los trabajadores a que se comuniquen de forma gratuita y anónima a la línea telefónica 134 para denunciar agresiones o amenazas por no acatar el paro.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/PatoBullrich/status/1788526142904754293&partner=&hide_thread=false ¡ARRANCÓ LA MAFIA!



No dejemos que rompan todo lo que estamos logrando. Nosotros vamos a cuidar a todos los que vayan a trabajar.



Llamá al 134 y denunciá. pic.twitter.com/ZYjxjVUF3w — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 9, 2024

En los primeros minutos de la medida de fuerza, la ministra pidió no sumarse al paro de este jueves con un contundente mensaje a través de su cuenta de X: “Hoy no paremos. El alumno sin el maestro pierde futuro. El paciente sin el médico puede tener consecuencias graves. Las fuerzas de seguridad no paran porque saben que tu vida corre peligro”.

Y finalizó: “Si todos razonamos así, cada actividad es esencial. Por eso, hoy no paremos”.