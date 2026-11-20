Cristian “Pity” Álvarez realizó su primera declaración luego de conocer la condena a 12 años de prisión domiciliaria por el crimen de un vecino en Villa Lugano. El músico le entregó una nota firmada a su abogado, Sebastián Queijeiro, en la que expresó: “Un triunfo más a la dupla Pity-Seba”.

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El letrado acompañó a la familia del artista para comunicarle la decisión judicial y aseguró que recibió la noticia de buena manera. Sin embargo, manifestó su preocupación por las consecuencias que podría tener la sentencia sobre su salud mental.

“Se lo tomó muy bien”, señaló Queijeiro al referirse a la reacción del músico después de conocer el veredicto. Pese a ello, el abogado expresó preocupación por el impacto que podría generar la resolución judicial en el estado de salud de Álvarez, quien actualmente atraviesa un período de abstinencia.

En cuanto a los próximos pasos judiciales, adelantó que insistirá con el pedido de nulidad y sostendrá el planteo de legítima defensa.

Pity Álvarez condenado.

Pity Álvarez continuará internado

El abogado explicó que el artista permanecerá bajo tratamiento y que todavía no comenzará a cumplir la condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

“No va a comenzar a cumplir la prisión domiciliaria hasta que no termine la internación”, sostuvo Queijeiro. Asimismo, indicó que en febrero será sometido a una pericia para evaluar su capacidad jurídica, por lo que existe la posibilidad de que se prolongue su internación.

El músico será trasladado a otra institución

Pity Álvarez permanece internado de manera involuntaria desde el 22 de septiembre en la clínica psiquiátrica Solar Colonial, ubicada en Castelar, por disposición de la Justicia civil.

Sin embargo, será trasladado a otro establecimiento a pedido de la institución, debido a una situación vinculada con el consumo de sustancias.

Su abogado explicó que será derivado a un centro en el que ya estuvo internado anteriormente y donde consideran que podrá continuar con su tratamiento en mejores condiciones.