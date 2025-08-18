Plan canje de televisores: así funciona el plan para cambiar tu Smart TV en 2025

Cómo funciona el plan para renovar tu Smart TV en 2025.

Comprar un televisor nuevo puede significar una inversión considerable , sobre todo al buscar equipos con tecnología de última generación . Con este objetivo, Samsung presentó su Plan Canje , que facilita la renovación de tu Smart TV entregando el televisor actual como parte del pago y obteniendo múltiples ventajas .

El programa, disponible en todo el país salvo en Tierra del Fuego , brinda un descuento de hasta 36% en modelos seleccionados . Además, permite financiar la compra en cuotas sin interés y recibir un reintegro inmediato , una vez que se verifica el estado del televisor entregado .

El Plan Canje de Samsung permite entregar un televisor antiguo como parte del pago al comprar un nuevo Smart TV , con un proceso completamente digital que se desarrolla en cinco pasos :

El requisito principal es que el televisor esté en funcionamiento.

El monto del reintegro se determina según la valoración del equipo usado y puede ajustarse si su estado real difiere de lo declarado. La coordinación para la entrega del televisor antiguo puede tardar hasta 72 horas hábiles.

Requisitos para canjear el televisor

La condición fundamental para participar es que el televisor funcione correctamente, es decir, que pueda encenderse y apagarse sin inconvenientes. También debe contar con el número de serie visible y legible. Otros datos técnicos serán requeridos al completar la cotización en línea.

Samsung revisa y ajusta periódicamente los valores de tasación para asegurar una valoración justa y competitiva. El descuento o reintegro se aplica de manera proporcional si el estado real del equipo difiere de lo informado al momento de la cotización.

Plan Canje para televisores.

¿Qué televisores se pueden canjear?

Dentro de los televisores incluidos en el Plan Canje se destacan:

43" Neo QLED 4K QN90C TV Gaming : $ 1.719.999. Ahorro de hasta 36% .

: $ 1.719.999. . 55" OLED 4K S90C : $ 3.464.999. Ahorro de hasta 34% .

: $ 3.464.999. . 55" Neo QLED 4K QN85C : $ 2.469.999. Ahorro de hasta 29% .

: $ 2.469.999. . 65" The Frame Art Mode 4K LS03B + marco intercambiable : $ 2.939.999. Ahorro de hasta 25% .

: $ 2.939.999. . 98" QLED 4K Q80C Smart TV: $ 10.679.999. Ahorro de hasta 12%.

Asimismo, gran parte de los televisores incluidos permiten financiarse en hasta 9 cuotas sin interés, o en 12 cuotas sin interés utilizando tarjetas de Santander o Banco Nación, y ofrecen un 20% de descuento extra si se abona el total de manera única.