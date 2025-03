Plan Nuclear Argentino: hay 17 proyectos de uranio en el país, aunque la mayoría en etapas muy tempranas

El uranio es el mineral estrella. La explosión de la inteligencia artificial, la relevancia que recuperó la energía nuclear y los cambios en la geopolítica son algunos de los factores que explican el creciente interés mundial por este recurso. Si bien hay desarrollos en provincias como Salta y Mendoza, el fuerte de este mineral está en la Patagonia y, en particular, en Chubut. Y aunque el presidente Javier Milei se muestra expectante , los desarrollos todavía están en etapas muy tempranas.

El desastre nuclear de Fukushima de 2011 llevó a que muchos gobiernos y empresas privadas paralizaran el desarrollo de nuevas plantas y en los años que siguieron la producción de uranio comenzó a no ser suficiente para abastecer la demanda. Y si bien la energía nuclear ya había comenzado a recuperar su centralidad, la reciente explosión de la inteligencia artificial, con el aumento de energía que exigen sus servidores, convirtió al uranio en un mineral fundamental para los desarrollos tecnológicos.

Además, los cambios en la geopolítica empujan a que las potencias del mundo tengan la intención de no depender de Rusia y Kazajistán, los dos exportadores más grandes de uranio.

En este contexto, el Ejecutivo Nacional apuesta a las reservas de uranio nacionales. De los 17 proyectos de uranio en la Argentina, 14 están en la región patagónica y 8 de ellos en la provincia de Chubut.

En Chubut, el gobernador, Ignacio Torres llevó el tema a una reunión con intendentes y en la última semana comenzaron a hablar en público del potencial económico de la actividad distintos representantes del sector. En el corto plazo, el debate local se enfocará en la ley XVII N° 68, conocida como la Ley 5.001 por su nombre anterior.

La normativa ambiental de la provincia prohíbe la actividad en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera. Los defensores del uranio, sostienen que este mineral podría “escaparle” a esa restricción y ser una actividad adecuada a la ley.

Uno por uno, cuáles son los desarrollo de uranio y en qué etapa están

Según información de la Secretaría de Minería -que depende del Ministerio de Economía de la Nación-, en la Patagonia hay 14 proyectos de uranio. Neuquén tiene a Cateos en estado de prospección. En Río Negro, en estado de evaluación económica preliminar, está Amarillo Grande; en estado de exploración inicial, Catriel U ISL; y, en estado de prospección, Kaia y Lucho U. En Santa Cruz hay solo un desarrollo en estado de exploración inicial: el Meseta Sirven U.

Sin dudas, las reservas de uranio en la región destacan a Chubut, que tiene 8 proyectos: Laguna Salada, en estado de evaluación económica preliminar; Cerro Solo, Laguna Colorada y Meseta Central, en estado de exploración avanzada; Arroyo Perdido, en exploración inicial; y Hope, Lago Seco y Sierra Cuadrada en estado de prospección.

Según explicaron desde la Secretaría de Minería a ADNSUR -medio que forma parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI)-, en la información pública que presenta el organismo hay desarrollos que tienen al controlante identificado y otros que no. En la segunda opción se encuentran los proyectos más pequeños que están en manos de personas individuales.

Entre los controlantes que sí están identificados, en la Patagonia aparecen la Comisión Nacional de Energía Atómica -CNEA- (Catriel U ISL, Sierra Cuadrada, Arroyo Perdido, Laguna Colorada y Cerro Solo); las compañías canadienses Jaguar Uranium Corp. (Laguna Salada) y Blue Sky Uranium Corp. (Amarillo Grande); y la firma inglesa UrAmérica Ltd. (Meseta Central).

Ninguno de los proyectos está demasiado avanzado. En minería, la prospección es la primera etapa y hace referencia al momento en el que se busca determinar áreas de posible mineralización con potencial de ser futuras áreas de exploración. Se trata de un proceso que se lleva adelante con actividades poco invasivas como la recolección de muestras de rocas que se analizan en laboratorio o la realización de estudios geofísicos. De los 14 patagónicos, 6 están en este estado.

La segunda etapa, en la que están 3 de los proyectos patagónicos, es la exploración inicial. En este momento, el objetivo es determinar las características geológicas del depósito que fue identificado en la prospección y determinar cuánto mineral de interés hay y cómo está distribuido, tanto en profundidad como en extensión. “En esta etapa los datos recopilados del muestreo aún no son suficientes para estimar la importancia económica del recurso”, explica un glosario de la secretaría de Minería de la Nación.

Una vez definidas las zonas de mayor contenido mineral, se continúa a la etapa de exploración avanzada, el estado en el que están 3 de los proyectos actuales. En este momento se intensifica el número de perforaciones, principalmente con dinamita, para obtener datos más detallados de lo que se encuentra en el subsuelo. Recién en esta instancia se puede tener una primera estimación del recurso analizado.

Los 2 proyectos restantes de la Patagonia están en etapa de evaluación económica preliminar. Este es el momento donde se elabora un estudio preliminar, el PEA según sus siglas en inglés, que establece de manera inicial las reservas que se pueden extraer con beneficios económicos.

El ciclo del proceso minero continúa con las etapas de prefactibilidad, factibilidad, construcción, operación -el momento en el que el comienza producción-, mantenimiento y cierre.

En Argentina, los dos proyectos más avanzados están en Salta y en Mendoza, con Don Otto y Sierra Pintada U, respectivamente, en estado de factibilidad. Sin embargo, incluso en esos casos, todavía faltan inversiones y consenso social para llegar a los beneficios económicos.

Las reservas chubutenses y el debate sobre la Ley 5.001

En Chubut, el uranio se vuelve cada vez más atractivo. En un momento en el que la provincia evalúa cómo diversificarse, el Gobernador llevó el tema a una reunión con intendentes. El lanzamiento del Plan Nuclear Argentino, además, pone de manifiesto el interés de la Casa Rosada por impulsar la actividad.

La mayor reserva de uranio se encuentra en las tierras chubutenses. En un informe del ministerio de Energía y Minería de 2016 (uno de los últimos datos oficiales disponibles) se explicaba que el consumo para los reactores argentinos a plena potencia (Atucha I, Atucha II y CN Embalse) es de aproximadamente 250 toneladas anuales de uranio.

Con la información que había entonces, se concluyó: “Si fuera factible el proyecto Laguna Salada -uno de los 8 que actualmente están en Chubut- se podría abastecer la demanda de los 3 reactores argentinos por 13 años y en caso de incorporarse un cuarto reactor, dicho abastecimiento sería de 9,6 años”.

Torres no es el único que comenzó a plantear los beneficios de la extracción de uranio en reuniones. Esta semana, el presidente de la Federación Empresaria del Chubut (FECH), Carlos Lorenzo, aseguró a Radio Chubut a que la provincia “tiene las mismas reservas de uranio que Kazajistán” para explicar el potencial de la actividad y salió a discutir con aquellos que sostienen que la explotación de este mineral está restringida.

En el corazón del debate está la Ley 5.001, una norma sancionada en el 2003 y cuyo primer artículo dice: “Prohíbese la actividad minera metalífera en el ámbito de la provincia del Chubut, a partir de la sanción de la presente ley, en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera”.

Según Lorenzo, “la ex ley 5.001 no prohíbe la actividad”, sino una metodología que no sería la que se utiliza en la extracción del cianuro. El mismo argumento utilizó por estos días el geólogo chubutense Gerardo Caldera, presidente de la Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros (CAPEM). “Se puede explotar sin contradecir la Ley 5.001”, dijo en Actualidad 2.0. El profesional aseguró que para el uranio existen métodos de extracción que están alineados a la legislación y que ya se utilizan en otros países como Kazajistán.

Además del Plan Nuclear Argentino, en diciembre Milei anunció que se iba a crear el Consejo Nuclear Argentino, un organismo presidido por Damián Reidel e integrado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Defensa, Luis Petri; y el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Germán Guido Lavalle. Sin embargo, desde aquel anuncio no hubo más actividades públicas.

A pesar de que todavía los proyectos están en etapas muy tempranas, es probable que en el corto plazo haya movimientos. Sin ir más lejos, esta semana se conoció que el empresario Eduardo Eurnekian -un hombre cercano a La Libertad Avanza y ex empleador de Milei- ingresó a la minería de uranio en Río Negro con una inversión de US$160 millones gracias a un acuerdo con Blue Sky Uranium Corp y su subsidiaria nacional Minera Cielo Azul S.A. Hay quienes ya la ven.

Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.