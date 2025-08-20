Podrían cambiar el huso horario en Argentina: cuándo y cómo sería la aplicación

El Congreso debatirá un proyecto para modificar el huso horario en Argentina: cómo sería el cambio.

Durante la jornada de hoy, la Cámara de Diputados debatirá un proyecto que propone ajustar el husó horario oficial de Argentina a -04 GMT . La medida implicaría retrasar los relojes una hora en todo el territorio y vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre sus efectos en la vida cotidiana .

La iniciativa, impulsada por el diputado mendocino Julio Cobos , figura entre los temas principales de la sesión legislativa . Según el texto presentado, el objetivo es sincronizar el horario nacional con la luz solar y disminuir el consumo de energía eléctrica artificial .

El retorno al husó horario histórico , vigente en gran parte del siglo XX en el país, se analiza en un momento en que los precios de la energía presentan alta volatilidad a nivel internacional .

La iniciativa propone adelantar el husó horario a cuatro horas al oeste del Meridiano de Greenwich , conforme al Sistema Internacional de Husos Horarios . El tema cobra importancia porque actualmente la hora oficial se encuentra en -03 GMT , un cambio implementado en 1969 después de décadas de ajustes parciales vinculados a políticas de aprovechamiento de la luz solar durante el verano.

Quienes apoyan la medida consideran que regresar al horario histórico corregiría un “desfase histórico” que genera costos adicionales y complica la planificación social. Según el diputado Julio Cobos, “Argentina tiene un desfasaje entre la hora oficial y el huso horario que realmente nos corresponde y esto provoca varios inconvenientes”. Esta postura ha sido reiterada por él en su cuenta de X (antes Twitter) desde abril, defendiendo públicamente la iniciativa.

La iniciativa busca ahorrar energía y mejorar la calidad de vida.

En cuanto a antecedentes recientes, la Ley 26.350, promulgada en 2007, estableció un sistema de horario de invierno y verano, alternando entre -03 GMT y -02 GMT según la época del año. No obstante, su implementación quedó suspendida en 2009, y desde entonces la determinación del horario oficial volvió a depender de decisiones políticas. Previamente, la Ley 25.155 de 1999 había fijado el huso en -04 GMT, aunque fue derogada poco tiempo después. Estas idas y vueltas legales reflejan la falta de un criterio estable para definir la hora oficial en el país.

Impacto de la energía y precedentes legales

Otro punto clave de la propuesta se relaciona con el contexto energético internacional. Según los argumentos del proyecto, los costos de la energía se incrementaron tras la guerra en Ucrania y los conflictos persistentes en Medio Oriente, lo que generó subas en los precios de petróleo, gas y carbón. Esta situación repercute directamente en Argentina, impactando tanto en la economía nacional como en la vida cotidiana de la población.

La iniciativa, presentada por el diputado nacional Julio Cobos, propone atrasar una hora en todo el país, con el objetivo de aprovechar mejor la luz natural.

En apoyo a su iniciativa, Cobos mencionó estudios realizados por la doctora Andrea Pattini, directora del Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía (INAHE) del CONICET Mendoza. Desde la perspectiva científica, uno de los fundamentos principales indica que un husó horario desalineado con el ciclo natural de luz y oscuridad provoca un mayor consumo de electricidad para iluminar viviendas y comercios.

Según el informe técnico elaborado por Pattini, “adelantar o atrasar una hora permitiría aprovechar mejor la luz solar matutina y reducir el uso de iluminación artificial durante la tarde”.

Coordinación regional y consecuencias en la vida cotidiana

El proyecto también apunta a la armonización de husos horarios con los países del Mercosur. La propuesta sugiere que los Estados vecinos acuerden fechas para ajustar la hora oficial, buscando facilitar operaciones financieras, actividades bancarias y transporte internacional, sobre todo con Brasil, con el que actualmente existe una diferencia horaria que complica la logística y la actividad comercial bilateral.

El Congreso debatirá un proyecto para modificar el huso horario en Argentina.

Adoptar el huso horario -04 GMT provocará efectos inmediatos y perceptibles en la vida cotidiana de millones de argentinos. Atrasar los relojes una hora repercutirá en el inicio de las jornadas laborales, alterará los horarios escolares y demandará ajustes en la prestación de servicios públicos.

La experiencia de otros países indica que los primeros días pueden generar incomodidad, aunque con el tiempo la población se adapta y se observa una mayor eficiencia en el consumo de energía.

La sesión legislativa de este miércoles será clave para determinar los pasos siguientes sobre el horario oficial en Argentina. Mientras tanto, la discusión gana protagonismo tanto en el Congreso como en la esfera pública, anticipando cambios que podrían transformar la rutina diaria tras años de estabilidad horaria.