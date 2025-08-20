miércoles 20 de agosto de 2025

20 de agosto de 2025 - 09:46
Tres de cada diez argentinos reportan malestar psicológico, el nivel más alto en 14 años

Un estudio de la Universidad Católica Argentina muestra que la ansiedad y la depresión afectaron al 28,1% de la población en 2024.

Por  Ramiro Menacho
El estudio, denominado “Malestar psicológico: evolución histórica y determinantes recientes”, analizó tanto la trayectoria histórica del malestar como los factores asociados que influyen en la salud mental de la población urbana.

Brechas por género y nivel socioeconómico

El informe destaca que el malestar psicológico afecta más a mujeres que a hombres. La docente e investigadora Solange Rodríguez Espínola explicó que esta diferencia está vinculada a roles sociales, responsabilidades familiares y momentos del ciclo vital, especialmente en mujeres jefas de hogar.

Asimismo, los niveles socioeconómicos marcan una diferencia notable: en 2024, el 39,5% de las personas pobres experimentó malestar psicológico, casi el doble que los adultos no pobres (21,8%).

Trayectorias del malestar en el tiempo

El estudio analizó un panel de 299 personas entre 2022 y 2024 para identificar patrones de evolución del malestar. Los resultados muestran que:

  • El 58,2% permaneció estable sin síntomas.
  • El 41,8% presentó ansiedad o depresión en al menos uno de los tres años.
  • El 5% tuvo síntomas persistentes durante todo el período.
  • El 12% mostró patrones intermitentes.
  • El 6,4% mejoró su salud mental.
  • El 18% empeoró en 2024.

Estos números reflejan que, si bien la mayoría se mantiene estable, una proporción significativa enfrenta deterioro progresivo en su bienestar emocional.

Factores asociados al malestar

El informe también identificó determinantes que acompañan la tendencia de aumento del malestar psicológico:

  • Estado de salud: las personas con enfermedades graves o crónicas presentan mayor riesgo. En 2024, el 31,4% de este grupo reportó empeoramiento.
  • Calidad del empleo: la desocupación se asocia con un aumento en la sintomatología ansiosa y depresiva. El 30,4% de los desocupados comenzó a experimentar malestar en el período analizado.
  • Condición socioeconómica: la pobreza y la exclusión social profundizan los niveles de malestar, especialmente en grupos vulnerables.

Según Rodríguez Espínola, la combinación de edad avanzada, déficit de salud y desempleo identifica un perfil de alto riesgo para el deterioro de la salud mental.

Contexto y repercusión social

Los investigadores señalaron que el incremento del malestar no puede atribuirse a una sola causa, sino a múltiples factores, incluidos los estresores económicos, la pandemia y las cargas familiares, particularmente en hogares monoparentales o intergeneracionales.

El estudio se presentará este miércoles a las 18 a través del programa de streaming Hagamos Lío de la UCA, con debate entre los especialistas e invitados sobre los principales hallazgos y estrategias para abordar la salud mental en Argentina.

Con datos de Clarín.

