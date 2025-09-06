Por qué el 6 de septiembre es el Día del Buitre: conocé la historia

El Día Internacional del Buitre se celebra todos los años el primer sábado de septiembre. En el 2025 se conmemora este 6 de septiembre. Esta efeméride tiene como objetivo sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia ecológica de estas aves carroñeras, así como sobre las graves amenazas que enfrentan a nivel global.

El gran problema de los buitres en el mundo En el planeta existen 23 especies de buitres, distribuidas entre África, Europa, Asia y América. De ellas, 16 están catalogadas en alguna categoría de amenaza según la Lista Roja de la UICN, y 9 se encuentran en peligro crítico de extinción. Estos datos muestran el grado de vulnerabilidad de unas aves que, pese a su importancia ecológica, han sufrido un declive poblacional alarmante en las últimas décadas.

En Asia, la crisis de los buitres alcanzó proporciones dramáticas en los años 90, cuando millones de ejemplares murieron debido al uso veterinario del diclofenaco, un antiinflamatorio que resultaba letal al ser ingerido a través de restos de ganado tratado con el medicamento. En África, la caza furtiva y el envenenamiento intencional siguen siendo las principales amenazas, ya que los buitres son perseguidos para evitar que delaten con su presencia la actividad de los cazadores ilegales, o son envenenados accidentalmente al consumir carroñas contaminadas con pesticidas.

image En Europa, aunque algunas poblaciones muestran signos de recuperación gracias a programas de conservación, los buitres aún enfrentan problemas como la escasez de alimento, la electrocución en tendidos eléctricos y la ingestión de plomo proveniente de la munición de caza.

La pérdida de buitres tiene consecuencias profundas en los ecosistemas. Sin estas aves, los cadáveres de animales permanecen más tiempo en el ambiente, favoreciendo la proliferación de bacterias y patógenos que pueden transmitir enfermedades tanto a la fauna silvestre como al ganado e, incluso, a los seres humanos. Se estima que, en países como India, la drástica disminución de buitres tuvo un costo millonario en servicios de salud pública debido al aumento de perros callejeros y de la rabia, enfermedades que antes eran controladas indirectamente por la eficiente labor carroñera de estas aves.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







