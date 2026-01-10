Por qué llovió tanto en el norte del país en diciembre: la explicación del SMN

Diciembre dejó un escenario inusual en gran parte del norte argentino al presentar lluvias frecuentes, tormentas fuertes y acumulados muy superiores a lo habitual. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en el norte del país se registraron varios eventos de precipitaciones intensas a lo largo del mes, lo que provocó excesos hídricos y anegamientos en distintas zonas.
El organismo indicó que durante diciembre se observaron desvíos positivos significativos de precipitación en las provincias del norte. Esto significa que las lluvias superaron ampliamente los valores normales para esta época del año.
Cabe mencionar que en algunos casos, la persistencia de las precipitaciones derivó en situaciones de inundación y evacuaciones, especialmente a partir del 20 de diciembre.
Además del exceso respecto al promedio histórico, se registraron récords mensuales de lluvia en ciudades del noreste del país, donde diciembre finalizó con acumulados muy elevados. La secuencia de eventos lluviosos se mantuvo durante casi todo el mes.
Un país con contrastes: norte húmedo y sur seco
El comportamiento del clima en diciembre mostró un fuerte contraste territorial. Mientras el norte recibió más agua de la habitual, la Patagonia y parte del centro-sur atravesaron un período muy seco, con escasas precipitaciones e incluso zonas con lluvias prácticamente nulas. Esto favoreció la continuidad de áreas en sequía en el sur del país.
Qué puede pasar en el verano en el norte argentino
De cara al trimestre enero-febrero-marzo, el SMN proyecta para el norte argentino mayores probabilidades de lluvias superiores a lo normal y temperaturas más altas que el promedio estacional. El organismo recomienda complementar este panorama con los pronósticos y alertas diarios, que son los que permiten anticipar tormentas locales, actividad eléctrica, viento o fenómenos puntuales.