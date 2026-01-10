sábado 10 de enero de 2026

10 de enero de 2026 - 13:29
Informe.

Por qué llovió tanto en el norte del país en diciembre: la explicación del SMN

El SMN informó que diciembre registró lluvias muy por encima del promedio en el norte argentino, con tormentas intensas y acumulados excepcionales.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Lluvia en Jujuy

Lluvia en Jujuy

Diciembre dejó un escenario inusual en gran parte del norte argentino al presentar lluvias frecuentes, tormentas fuertes y acumulados muy superiores a lo habitual. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en el norte del país se registraron varios eventos de precipitaciones intensas a lo largo del mes, lo que provocó excesos hídricos y anegamientos en distintas zonas.

El organismo indicó que durante diciembre se observaron desvíos positivos significativos de precipitación en las provincias del norte. Esto significa que las lluvias superaron ampliamente los valores normales para esta época del año.

Cabe mencionar que en algunos casos, la persistencia de las precipitaciones derivó en situaciones de inundación y evacuaciones, especialmente a partir del 20 de diciembre.

Además del exceso respecto al promedio histórico, se registraron récords mensuales de lluvia en ciudades del noreste del país, donde diciembre finalizó con acumulados muy elevados. La secuencia de eventos lluviosos se mantuvo durante casi todo el mes.

temporal en Salta - caída de árboles
Temporal en Salta - Norte del pa&iacute;s | Foto de archivo

Temporal en Salta - Norte del país | Foto de archivo

Un país con contrastes: norte húmedo y sur seco

El comportamiento del clima en diciembre mostró un fuerte contraste territorial. Mientras el norte recibió más agua de la habitual, la Patagonia y parte del centro-sur atravesaron un período muy seco, con escasas precipitaciones e incluso zonas con lluvias prácticamente nulas. Esto favoreció la continuidad de áreas en sequía en el sur del país.

Incendios en Chubut
Incendios en Chubut - Foto de archivo

Incendios en Chubut - Foto de archivo

Qué puede pasar en el verano en el norte argentino

De cara al trimestre enero-febrero-marzo, el SMN proyecta para el norte argentino mayores probabilidades de lluvias superiores a lo normal y temperaturas más altas que el promedio estacional. El organismo recomienda complementar este panorama con los pronósticos y alertas diarios, que son los que permiten anticipar tormentas locales, actividad eléctrica, viento o fenómenos puntuales.

