¿Por qué se desdobló el pago a jubilados en abril?

Manuel Adorni, portavoz presidencial, aclaró en una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre que " se realizará una liquidación correspondiente a la jubilación, aplicando la nueva fórmula, y otra por el bono. Por lo tanto, esto se lleva a cabo en dos momentos diferentes no porque se esté pagando en cuotas, sino porque administrativamente debe hacerse en dos etapas separadas".

Efectivamente, el desdoblamiento en el pago de los haberes previsionales responde a un asunto procedimental dentro de la legislación administrativa. Manuel Adorni explicó: "Primero se emitió el Decreto de la fórmula jubilatoria y luego se publicó el Decreto del bono de los $70.000. Dado que estamos al final del mes debido a los feriados de Semana Santa, se redujeron los días hábiles". Detalló además: "Lo que ocurrirá es que los jubilados recibirán dos liquidaciones diferentes. Una correspondiente a la jubilación, aplicando la nueva fórmula, y otra por el bono".

En cuanto al cronograma, el Gobierno aún no ha especificado cuándo se realizarán los pagos. Sin embargo, Adorni indicó que "se ajustará a los tiempos de los procesos administrativos" y aseguró que "será de manera inmediata". Además, reiteró: " Es solo eso. No se trata de pagar en dos cuotas a los jubilados. Habrá dos liquidaciones, pero no se dividirá el pago en cuotas, como se ha sugerido".