Hauser dijo que el libro es “como un policial” , y dijo que el hecho “fue de violencia política” en nuestro país. Destacó que en el libro se encontrarán con todos los personajes, como los tres acusados y “con la descripción del escenario de violencia que no advertimos con claridad en ese momento y que desembocó en un atentado”.

“El libro está hecho con entrevistas en off de récord, con las voces de todos los personajes de la historia”, aclaró la autora. “Están las voces de todos, de la jueza, del fiscal, de los acusados, de Cristina y de su entorno, de su familia y de la dirigencia política también”.

Presentaron en Jujuy el libro sobre el atentado a Cristina Fernández de Kicrhner Presentaron en Jujuy el libro sobre el atentado a Cristina Fernández de Kicrhner

En la presentación estuvo presenta la diputada nacional Leila Chaer, quien destacó que la promoción del libro comience en Jujuy. “Es de especial relevancia que la sociedad empiece a hablar de algo que no se está hablando como es el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner”.

“Sabemos quién gatilló, pero nos preguntamos quien está detrás de todo esto. Este libro abre la puerta para que la militancia y la sociedad hable del hecho más importante, a nuestro entender, desde la vuelta a la democracia”.

La legisladora dijo que el intento de asesinato “no fue un lobo suelto ni un auto atentado”, y reafirmó que “lo más importante es llegar a la verdad”. Subrayó que “si la ex presidenta no tiene justicia, nadie la tiene. Lo más importante es llegar a la verdad. Si no hay justicia en este hecho, cualquier argentino está indefenso”, destacó.

“La violencia extrema que sufre Cristina es inaudita”, dijo y agregó: “Los discursos de odio no son de ahora, vienen de hace mucho tiempo y son muy peligrosos. Tiene que frenarse la violencia discursiva y mediática porque si no termina pasando esto”, y afirmó que “tenemos que saber la verdad”.

El atentado

El jueves 1 de septiembre del año 2022, minutos antes de las 21 horas, Fernando Sabag Montiel apuntó contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en plena vía pública con una pistola calibre 32 y gatilló dos veces, pero las balas no salieron.

Sabag Montiel fue detenido esa misma noche, y en los días siguientes se detuvo también a Brenda Uliarte y a Nicolás Gabriel Carrizo. Los tres fueron imputados por la jueza María Eugenia Capuchetti por intentar asesinar a CFK.

El juicio por el intento de magnicidio comenzó el 26 de junio de este año en los tribunales federales de Comodoro Py. Los acusados son Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, integrantes de "La banda de los copitos". Cristina Kirchner cuestiona que no estén los autores intelectuales del intento de magnicidio.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.