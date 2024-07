Atentado a Cristina Kirchner: declaró su secretario privado

El secretario de la exfuncionaria quedó captado en el video grabado por Kiara Barreto, una activista del Frente Social Peronista, quien proporcionó las imágenes esenciales para llevar el caso a juicio. Dichas imágenes fueron presentadas durante la segunda sesión.

“Vi cuando Sabag Montiel gatilló y escuché un click”, comentó la activista que capturó el momento con su teléfono móvil. Ella fue quien compartió el video con Bermúdez y otros colaboradores de Fernández de Kirchner, además de ofrecer su apoyo para el caso.

Fernando Sabag Montiel está acusado de ser autor material del atentado.

Con ella también se encontraban Walter Oscar Ruales, Marcelo Fabián Fernández, Sofía Manusovich y Martina Cángaro, quienes eran otros "compañeros" de diferentes agrupaciones kirchneristas. Estos estaban presentes en la entrada de la residencia de Cristina para mostrar su respaldo tras la condena en el caso Vialidad.

Para la querella, se trató de un atentado financiado por la oposición

La demanda intenta obtener información adicional que aclare la planificación y realización del ataque, así como identificar a posibles cerebros detrás del atentado. Aseguran que Sabag Montiel recibió financiación de la oposición y no actuó por iniciativa propia, a pesar de que él mismo se ha declarado culpable.

“El atentado fue con un fin personal y no para beneficiar a ningún sector político”, afirmó Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari durante su declaración como acusado. Añadió: “Yo quería matar a Cristina”.

“La doctora Kirchner es corrupta, roba, hace daño a la sociedad y demás cuestiones que son sabidas. Me sentí humillado porque pasé de tener un buen pasar económico a vender copitos. Ella es la cúspide de la jerarquía política y la culpable de todo”, denunció.

Brenda Uliarte está acusada como partícipe necesaria y de planificar el atentado contra CFK.

No obstante, fue su excompañera Brenda Uliarte quien planteó la idea de que el plan pudo haber sido orquestado por individuos con poder. “Yo no sé por qué ‘Nando’ hizo esto, pero sí sé que él no es capaz de organizar y hacer todo esto solo, claramente alguien está atrás. Y Carrizo sabe todo esto, pero él va a cubrir a Nando, porque no quiere tener quilombo con los de arriba, saben que hay peso pesado”, declaró antes del juicio.

Durante la extensión de su declaración, Uliarte mencionó que, según lo que escuchó, el legislador Gerardo Milman estaba pagando a individuos asociados con Revolución Federal para provocar desórdenes en la residencia de Cristina Kirchner.

“Yo nunca vi a Milman, pero decían que le pagaba a varias personas para que participaran en manifestaciones y con ello generar disturbios y violencia alrededor de la residencia de Cristina Kirchner”, sostuvo la joven, procesada como partícipe necesaria del intento de magnicidio.

En un documento que firmó desde la prisión de Ezeiza y presentó al Tribunal Oral Federal N°6, Uliarte detalló: “Había gente contactada al gobierno anti K, que pagaban para que vayamos a las marchas, y a los actos, en realidad le pagaban a él y él me llevaba a mí”.

Nicolás Carrizo, el jefe de "los copitos", se desligó de cualquier tipo de responsabilidad.

A pesar de ello, Brenda optó por no abordar el asunto durante el juicio. Además, la defensa intentó interrumpir el proceso argumentando que la joven sufría de problemas de salud mental y estaba bajo medicación, pidiendo evaluaciones psiquiátricas que podrían determinar su inimputabilidad.

En cuanto a Nicolás Carrizo, el líder de “los copitos”, él se desvinculó de cualquier culpa y afirmó que se enteró del atentado a través de los medios de comunicación. “Me metí en este quilombo por una joda y no puedo creer que esté preso”, dijo.

En las próximas sesiones, se anticipa que comparecerán más testigos, peritos forenses y posiblemente algunos involucrados que aún no han declarado. En lo que respecta a la declaración de Cristina Kirchner, se espera que se presente a mediados de agosto.

