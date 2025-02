Qué es Generación Zoe, cómo funcionaba y quién es Leonardo Cositorto

En el juicio, se contabilizaron 65 audiencias y declararon 91 de 166 testigos incorporados a la causa. Fuentes judiciales informaron que Cositorto podría enfrentar una condena de hasta 16 años de prisión, debido a que la pena por asociación ilícita tiene un mínimo de 3 o 5 años, dependiendo si es miembro o jefe/organizador; y en todos los casos el máximo en abstracto es 10 años. En este caso, concurre materialmente con estafas en la modalidad de delito continuado, que son hasta 6 años más.

En Goya, Corrientes, 98 ahorristas denunciaron haber perdido aproximadamente 170.000 dólares debido a las operaciones fraudulentas de Generación ZOE. Aunque se estima que el total de damnificados asciende a 300 personas, con pérdidas cercanas a 400.000 dólares, la mayoría optó por no emprender acciones legales.

El juicio, que se inició en octubre de 2024 bajo el nuevo Código Procesal Penal, contó con la declaración de cerca de 166 testigos presentados por la fiscalía, la querella y la defensa. Este proceso es el primero de varios que enfrenta Cositorto en Argentina; entre ellos “se destaca una causa en Córdoba”, donde está acusado de estafas reiteradas.

Durante el juicio en Goya, los imputados intentaron en múltiples ocasiones dilatar el proceso. En varias ocasiones solicitaron ampliar sus declaraciones indagatorias tras el testimonio de cada víctima, enfocándose en temas ya resueltos o emitiendo opiniones personales. La paciencia del juez Carbajal se agotó cuando Cositorto declaró: "Es una vergüenza este juicio, señor". El magistrado respondió: "Le voy a explicar por enésima vez que usted, cuando se sienta ahí, no es para emitir opiniones. No ejerza abusivamente su derecho a la defensa; no obstaculice el desarrollo del juicio".

Esto generó que la querella quitara de la lista a algunos testigos para evitar que el juicio se dilatara aún más de lo que ya estaba previsto

El descargo de Cositorto: "Nunca construí una asociación ilícita"

El 25 de noviembre de 2024, Cositorto presentó su defensa ante el tribunal y manifestó su "decepción y desacuerdo con la justicia en un juicio que considero nulo e ilegal". Afirmó que “me declaro totalmente inocente; nunca jamás en mi vida construí una asociación ilícita". Además, negó haber cometido estafa alguna y, respecto a su actividad en Goya, señaló: "Vine solamente a dar un curso de coaching ontológico".

Sostuvo que todas las empresas se constituyeron legalmente y que los emprendimientos se llevaron a cabo bajo supervisión jurídica y contable. Sin embargo, alegó que "se infiltraron personas dentro de nuestra organización".

¿Cómo operaba Generación ZOE?

Generación ZOE se presentaba como una empresa dedicada al coaching ontológico y financiero, que prometía rentabilidades extraordinarias e inversiones en criptomonedas. Sin embargo, detrás de esta fachada operaba un esquema Ponzi que defraudó a miles de personas en Argentina y otros países. Cositorto se mostraba como un líder carismático, un "gurú" de las finanzas y el desarrollo personal y prometía educar a las personas para alcanzar la independencia económica. Con discursos motivacionales y promesas de retornos garantizados, atrajo a numerosos inversores que entregaron sus ahorros con la esperanza de multiplicarlos rápidamente.

Las ofertas eran demasiado atractivas para ser ciertas: según el sistema ideado por la organización, un inversor aportaba, por ejemplo, “2.000 dólares”. Esta suma quedaba inmovilizada por un año, durante el cual el inversor recibiría un 7,5% mensual en dólares. Para ampliar la base de clientes, Generación ZOE incentivaba a las personas a presentar nuevos "inversores" a la red para aumentar las ganancias. No obstante, este esquema piramidal dependía de la constante incorporación de nuevos participantes para pagar a los inversores anteriores. Cuando la entrada de nuevos fondos disminuyó, el sistema colapsó, dejando a miles de personas sin su dinero.

Este modus operandi fue el primer indicio para que la justicia iniciara una investigación, tras una denuncia de la ONG Argentina Bitcoin ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

El colapso de la estafa y las denuncias

En 2022, comenzaron a surgir investigaciones periodísticas y denuncias de damnificados que revelaron inconsistencias en el modelo de negocio de Generación ZOE. La Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Justicia argentina iniciaron investigaciones sobre Cositorto y su red de colaboradores. Sorprendentemente, el 5 de febrero de 2025 la CNV absolvió a Cositorto, a Generación ZOE y a la Universidad del Trading, argumentando que no hubo infracción a la ley de mercado de capitales. Tras una investigación profunda, la CNV concluyó que Cositorto y sus empresas no operaron con bonos, acciones u otros valores negociables, lo que significaba que no tenían competencia para sancionarlo.

Aunque reconocieron que Cositorto mintió sobre tener una Alyc y la habilitación de la CNV, su falta de operaciones con valores negociables lo salvó de cualquier penalidad por parte de este organismo.

Generación ZOE condenada a pagar más de 400 mil dólares

No obstante ello, el 13 de febrero de 2025, Leonardo Cositorto, Maximiliano Javier Batista y Miguel Ángel Echegaray tuvieron su primer revés cuando el Juzgado Comercial N°1 de la Ciudad de Buenos Aires condenó solidariamente a las empresas Generación Zoe S.A. y Zoe Empowerment S.A., al pago de 414.615,74 dólares más intereses del 7% anual en dólares. Esta decisión se basó en la constatación de que los demandados utilizaron publicidad engañosa para inducir a los actores a invertir en un esquema Ponzi disfrazado de oportunidades de negocio.

Esta condena marcó la primera sentencia económica contra Generación Zoe y sus administradores en Argentina. Los demandantes relataron cómo, a través de su entorno social y familiar, fueron invitados a participar en el proyecto liderado por Cositorto y Batista, quienes prometían ganancias mensuales del 7,5% en dólares y beneficios adicionales por referir a nuevos inversores. El juez Alberto Aleman reconoció que estas promesas, junto con capacitaciones financieras y técnicas de coaching ontológico, constituían una fachada para un esquema piramidal destinado a defraudar a los inversores.

¿Quién es Leonardo Cositorto y cómo fue su incursión en la política?

Leonardo Cositorto, conocido por su papel como líder de Generación ZOE, tuvo una trayectoria marcada por emprendimientos y denuncias. En 2021, fundó siete empresas bajo el nombre "Zoe", enfocadas principalmente en el sector gastronómico. Además, creó la criptomoneda "Zoe Cash", adoptada como medio de pago por el club Deportivo Español, de la “Primera C”, y utilizada por otras instituciones en América Latina, España y Asia.

En 2022, tras permanecer más de dos meses prófugo con una orden de captura internacional, fue detenido en República Dominicana. A pesar de su situación legal, en octubre de 2024, en medio de su juicio, desde la cárcel de Goya donde se encuentra detenido, anunció su intención de postularse como candidato a diputado nacional en las elecciones legislativas de 2025.

En una entrevista con LN+, expresó: "Me voy a presentar, obviamente si no me prohíben, porque así como se presenta la señora Kirchner con condena y todo, sigue libre y dando cátedra en las universidades... entonces yo me voy a presentar como diputado nacional y mi sueldo no me interesa, lo puedo regalar a la Fundación de Margarita Barrientos".

Semanas después, a través de un video grabado desde la Unidad Penal 8 de Goya y difundido por el periodista local Rafael Palacios, Cositorto solicitó una reunión con el presidente Javier Milei, lo que refleja su intención de mantenerse vigente en la escena pública y política a pesar de los procesos judiciales en su contra.

Alcance nacional e internacional de Generación ZOE

Generación ZOE logró expandirse a nivel global, operando en al menos 17 países, entre ellos Estados Unidos, España, Colombia, Ecuador, Perú y Guatemala. Esta amplia difusión incrementó el número de inversores afectados por el esquema fraudulento. Aunque Cositorto enfrenta múltiples procesos judiciales, la recuperación de los fondos perdidos por los damnificados sigue siendo incierta.

En Villa María, Córdoba, la fiscal Juliana Companys solicitó la elevación a juicio de otra causa que involucra a Cositorto y a 26 implicados más, acusados de estafas reiteradas que afectaron a 295 personas, con pérdidas millonarias.

Cómo detectar y evitar caer en esquemas fraudulentos

Las estafas piramidales, también conocidas como esquemas Ponzi, son fraudes financieros que prometen rendimientos inusualmente altos con inversiones mínimas. Según Horacio Azzolin, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), la captación de víctimas suele realizarse a través de redes sociales como Facebook e Instagram, así como mediante grupos de WhatsApp y Telegram.

Estas plataformas permiten a los estafadores difundir ofertas tentadoras que prometen ganancias rápidas y significativas, apelando a la ambición de las personas que buscan multiplicar su dinero sin considerar los riesgos asociados. Azzolin enfatiza en que el denominador común en estos fraudes es la promesa de rendimientos inusitados, lo que lleva a las víctimas a invertir pequeñas sumas con la expectativa de obtener grandes beneficios.

Prestar atención a las siguientes alertas:

Rendimientos "garantizados" irreales: Ninguna inversión lícita puede prometer ganancias fijas y exorbitantes en corto tiempo.

Ninguna inversión lícita puede prometer ganancias fijas y exorbitantes en corto tiempo. Falta de regulación: Empresas que operan sin supervisión oficial suelen ser señal de alerta.

Empresas que operan sin supervisión oficial suelen ser señal de alerta. Sistema de referidos: Cuando la estructura depende de nuevos inversores para pagar a los anteriores, se trata de un esquema piramidal.

Cuando la estructura depende de nuevos inversores para pagar a los anteriores, se trata de un esquema piramidal. Carisma por sobre resultados: Muchas estafas dependen del líder carismático en vez de un modelo de negocio sostenible.

Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.