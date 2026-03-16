¿Qué feriados hay en marzo y abril 2026?

El inicio de 2026 llegó con mucha actividad y, tras los feriados de Carnaval en febrero, los argentinos ya están organizando su siguiente fin de semana largo. La novedad es que marzo brinda un receso de cuatro días, perfecto para hacer un viaje o disfrutar de unos días de descanso sin esperar demasiado. ¿Y qué sucederá en el mes de abril?
El primer fin de semana extra largo de 2026 tendrá lugar entre el sábado 21 y el martes 24 de marzo, con motivo del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Esta combinación de sábado y domingo, un día no laborable y un feriado oficial crea un puente perfecto para escapadas, turismo o simplemente descansar:
Sábado 21 y domingo 22: fin de semana regular.
Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos, sujeto a decisión del empleador (excepto bancos y sector público).
Martes 24 de marzo: feriado nacional inamovible, con pago doble para quienes trabajen.
En abril, se anticipa otro fin de semana prolongado de relevancia, que se extenderá del jueves 2 al domingo 5, producto de la conjunción de días conmemorativos importantes:
Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
Viernes 3 de abril: Viernes Santo.
Esta coyuntura se presenta como una ocasión ideal para pequeñas escapadas: desde recorrer las rutas del vino en Mendoza hasta disfrutar de parajes de altura como Potrerillos, impulsando tanto el turismo doméstico como la actividad económica regional durante la primera mitad de 2026.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
1 de mayo: Día del Trabajador.
25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
9 de julio: Día de la Independencia.
8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.