¿Qué feriados hay en marzo y abril 2026?

Los feriados de abril y marzo 2026.

El inicio de 2026 llegó con mucha actividad y, tras los feriados de Carnaval en febrero, los argentinos ya están organizando su siguiente fin de semana largo. La novedad es que marzo brinda un receso de cuatro días, perfecto para hacer un viaje o disfrutar de unos días de descanso sin esperar demasiado. ¿Y qué sucederá en el mes de abril?

Cuándo es el próximo fin de semana largo de cuatro días en marzo y abril. Los feriados de abril 2026 El primer fin de semana extra largo de 2026 tendrá lugar entre el sábado 21 y el martes 24 de marzo, con motivo del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Esta combinación de sábado y domingo, un día no laborable y un feriado oficial crea un puente perfecto para escapadas, turismo o simplemente descansar:

Sábado 21 y domingo 22 : fin de semana regular.

y : fin de semana regular. Lunes 23 de marzo : día no laborable con fines turísticos, sujeto a decisión del empleador (excepto bancos y sector público ).

: día no laborable con fines turísticos, sujeto a decisión del (excepto y ). Martes 24 de marzo: feriado nacional inamovible, con pago doble para quienes trabajen. El 2026 arrancó a todo ritmo y, después de los feriados de Carnaval en febrero, los argentinos ya planifican su próximo fin de semana largo. En abril, se anticipa otro fin de semana prolongado de relevancia, que se extenderá del jueves 2 al domingo 5, producto de la conjunción de días conmemorativos importantes:

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo. Esta coyuntura se presenta como una ocasión ideal para pequeñas escapadas: desde recorrer las rutas del vino en Mendoza hasta disfrutar de parajes de altura como Potrerillos, impulsando tanto el turismo doméstico como la actividad económica regional durante la primera mitad de 2026.

Calendario de feriados 2026 Los feriados de abril 2026. Feriados inamovibles 2026 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. El primer fin de semana largo del año se extenderá del sábado 21 al martes 24 de marzo. Feriados trasladables 2026 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.

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