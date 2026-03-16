lunes 16 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de marzo de 2026 - 10:19
País.

¿Qué feriados hay en marzo y abril 2026?

Después de los feriados de Carnaval, se acercan otros fines de semana largos por el Día de la Memoria y Semana Santa. Descubrí cuándo se celebran.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Los feriados de abril y marzo 2026. &nbsp;

Los feriados de abril y marzo 2026.

 

El inicio de 2026 llegó con mucha actividad y, tras los feriados de Carnaval en febrero, los argentinos ya están organizando su siguiente fin de semana largo. La novedad es que marzo brinda un receso de cuatro días, perfecto para hacer un viaje o disfrutar de unos días de descanso sin esperar demasiado. ¿Y qué sucederá en el mes de abril?

Lee además
Calendario de feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina tras Carnaval
Agenda.

Cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina
El próximo fin de semana largo, será especial ya que se juntan los días de Semana Santa 2026 con el feriado de Malvinas.
Sociedad.

Semana Santa 2026: cuándo cae y qué días serán feriado en Argentina

Cuándo es el próximo fin de semana largo de cuatro días en marzo y abril.

Los feriados de abril 2026

El primer fin de semana extra largo de 2026 tendrá lugar entre el sábado 21 y el martes 24 de marzo, con motivo del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Esta combinación de sábado y domingo, un día no laborable y un feriado oficial crea un puente perfecto para escapadas, turismo o simplemente descansar:

  • Sábado 21 y domingo 22: fin de semana regular.
  • Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos, sujeto a decisión del empleador (excepto bancos y sector público).
  • Martes 24 de marzo: feriado nacional inamovible, con pago doble para quienes trabajen.
El 2026 arrancó a todo ritmo y, después de los feriados de Carnaval en febrero, los argentinos ya planifican su próximo fin de semana largo.

En abril, se anticipa otro fin de semana prolongado de relevancia, que se extenderá del jueves 2 al domingo 5, producto de la conjunción de días conmemorativos importantes:

  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Esta coyuntura se presenta como una ocasión ideal para pequeñas escapadas: desde recorrer las rutas del vino en Mendoza hasta disfrutar de parajes de altura como Potrerillos, impulsando tanto el turismo doméstico como la actividad económica regional durante la primera mitad de 2026.

Calendario de feriados 2026

Los feriados de abril 2026.

Feriados inamovibles 2026

  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.
El primer fin de semana largo del año se extenderá del sábado 21 al martes 24 de marzo.

Feriados trasladables 2026

  • 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
  • 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina

Semana Santa 2026: cuándo cae y qué días serán feriado en Argentina

Próximo feriado en Argentina: ¿se viene un nuevo fin de semana largo?

Comenzó el paro nacional universitario durante toda esta semana

Javier Milei viaja a Córdoba para dar un discurso en la Bolsa de Comercio

Lo que se lee ahora
Comenzó el paro nacional universitario durante toda esta semana con actividades - Imagen de archivo   
País.

Comenzó el paro nacional universitario durante toda esta semana

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Derrumbes en Ruta Provincial 35: transito omplicado  video
Jujuy.

Situación crítica en la Ruta Provincial 35: derrumbes y piedras gigantes complican el tránsito

El Estado empresario y la privatización de sus sociedades. El caso de la SAPEM JUJUY DIGITAL.
Jujuy.

El Estado empresario y la privatización de sus sociedades. El caso de la SAPEM JUJUY DIGITAL.

Gimnasia de Jujuy lo dio vuelta y le ganó por 2 a 1 a Colegiales en el 23 de Agosto
Deportes.

Gimnasia de Jujuy lo dio vuelta y le ganó por 2 a 1 a Colegiales en el 23 de Agosto

La semana llega con un aumento progresivo de las temperaturas: qué va a pasar con las lluvias
Jujuy.

Llega un aumento progresivo de las temperaturas: qué va a pasar con las lluvias

Murió un motociclista tras chocar contra un paredón en Mariano Moreno (imagen ilustrativa realizada con IA)
Policial.

Murió un motociclista tras chocar contra un paredón en Mariano Moreno

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel