¿Qué se sabe sobre la nueva cárcel federal que inauguró Patricia Bullrich en Santa Fe?

¿Por qué es importante la cárcel federal de Coronda?

La cárcel federal de Coronda se convirtió, durante 2024, en una de las pocas obras públicas que quedaron al margen de la “motosierra” de la gestión de Javier Milei en la provincia de Santa Fe.

Esta obra se encontraba paralizada desde la gestión de Alberto Fernández (Frente de Todos), hasta que el 8 de mayo del año pasado se confirmó el reinicio de los trabajos destinados a completar el proyecto que, en ese momento, tenía el 93% de avance.

Cárcel federal.jpg

Coronda se encuentra a 55 kilómetros de la ciudad de Santa Fe y a 127 kilómetros de Rosario, un punto neurálgico para una provincia que, durante los últimos 10 años, debió alojar en sus cárceles a un promedio de 500 presos federales, por falta de infraestructura penitenciaria del Estado nacional.

“El gran problema del sistema penitenciario federal es que está colapsado por la cantidad de internos y por la infraestructura insuficiente”, afirmó Marcelo Bergman, director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

La inauguración que no fue

La fecha prevista por el Gobierno nacional para inaugurar la nueva cárcel de Coronda estaba fijada desde hace tiempo para el 20 de diciembre de 2024.

Ese día, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich llegó al lugar en helicóptero desde la Ciudad de Buenos Aires para presidir el acto de apertura del penal. Allí, brindó un breve discurso ante un puñado de funcionarios santafesinos y autoridades del Servicio Penitenciario Federal.

Minutos después, la Ministra publicó en su cuenta de X y en Tik Tok un video en el que mostraba cómo ingresaba -supuestamente- el primer preso federal a una de las celdas. “Están llegando los primeros presos a la cárcel federal de Coronda. Estamos inaugurando esta cárcel para protección de toda la ciudadanía... Primer detenido que entra a la Cárcel Federal de Coronda, una nueva obra para la seguridad de los argentinos”, afirmó.

Sin embargo, horas después el intendente de la ciudad de Coronda, Ricardo Ramírez, reveló públicamente que los detenidos habían sido trasladados durante esa misma mañana desde la cárcel federal de Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires, y que retornaron a ese lugar después del acto.

En realidad, en ese momento las instalaciones de Coronda no estaban en condiciones de ser inauguradas, ya que no contaban con acceso al agua potable 3 días después, Sandra Yanelli, miembro de la Cooperativa de Servicios Coronda (Coserco), afirmó que no existían hasta ese momento las conexiones imprescindibles para llevar hasta la cárcel servicios esenciales para su funcionamiento.

Recién durante la última semana de febrero de este año se produjo el efectivo traslado a las instalaciones del penal de los primeros 90 presos federales, según confirmó el Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

La Secretaría de Asuntos Penales de la provincia informó que el pasado 6 de marzo ya eran 106 los presos alojados en el nuevo penal federal de Coronda.

Cantidad de presos federales en cárceles de Santa Fe

La nueva cárcel de Coronda permitirá disminuir, al menos parcialmente, la cantidad de presos federales que se alojan en unidades penitenciarias de la provincia de Santa Fe.

En 2015, las cárceles santafesinas alojaban a 144 presos federales por falta de infraestructura del Estado nacional, según datos del Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

Pero esta cifra fue creciendo con el paso de los años y, en 2024 trepó a niveles récords, con un total de 643 detenidos por delitos federales en penales santafesinos.

En estos momentos, las cárceles del Servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Fe alojan a 544 presos federales.

Embed

El sistema penitenciario de la provincia también está colapsado, con una sobrepoblación en las cárceles santafesinas que supera el 55%.

Embed

Este porcentaje surge de los datos oficiales brindados por el Ministerio de Seguridad provincial: la infraestructura carcelaria santafesina cuenta con una capacidad instalada para 7.625 personas, pero hay 10.489 presos dentro del Servicio Penitenciario y otros 1.378 alojados en comisarías. El desbalance, entonces, llega a 4.242 detenidos.

Una situación similar se observa, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con detenidos en comisarías que deberían estar en penales federales (el sistema penitenciario federal no fue transferido a CABA y, por lo tanto, sigue dependiendo de la Nación).

¿La nueva cárcel alcanza para cubrir las necesidades actuales?

Cuando a fin de los ‘90 se planificó la construcción de una cárcel federal en la ciudad de Coronda, se la pensó como una alternativa para alojar a los presos federales de la región comprendida por las provincias de Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos.

Sin embargo, 25 años después las instalaciones no cuentan con los lugares necesarios para recibir, ni siquiera, a la totalidad de los presos federales alojados en cárceles santafesinas.

El nuevo penal está preparado para alojar un total de 464 internos, pero en el Servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Fe hay actualmente 544 presos federales.

Esto significa que, con la actual población carcelaria, las nuevas instalaciones están en condiciones de recibir al 85% de los presos federales que están bajo custodia de esta provincia.

El nuevo penal no cuenta con áreas pensadas para presos de alto riesgo. Son 4 pabellones, 2 con celdas compartidas y 2 con celdas individuales; patios internos diseñados para actividades recreativas y de integración; y un área educativa equipada con 6 aulas para la formación de los internos.

Para Juan Manuel Martínez Saliba, especialista en Seguridad que entre 2013 y 2019 -durante las gestiones de los socialistas Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz- ocupó distintos cargos y estuvo a cargo del Servicio Penitenciario y de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe, resulta imprescindible pensar en áreas destinadas para presos de alto perfil.

“En Santa Fe lo hicimos, a pesar de los continuos hábeas corpus presentados en la Justicia por los defensores de los detenidos. Pero es esencial generar las condiciones adecuadas para controlar a estos detenidos, ya que sus movimientos dentro de la cárcel impactan en la seguridad pública de manera directa", remarcó.

El régimen diferenciado, además de cuestiones relacionadas con la infraestructura carcelaria, “implica contar con personal penitenciario con capacitación específica, inhibidores de señal de celulares, visitas restringidas, entre otras cosas”, agregó Martínez Saldivar.

Según el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, los mayores controles sobre presos de alto perfil fueron uno de los motivos por lo que el año pasado se redujo la cantidad de homicidios en el departamento Rosario, que pasó de 260 en 2023, a 90 en 2024.

La Secretaría de Asuntos Penales de la Provincia informó que durante las próximas semanas, está previsto continuar con los traslados de presos federales ubicados en cárceles santafesinas hacia el nuevo penal recientemente inaugurado en la ciudad de Coronda.

“Es bueno que se inauguren nuevos penales porque la infraestructura actual es insuficiente. Sin embargo, el mayor problema sigue siendo que el sistema no funciona de manera adecuada, que no cuenta con los recursos para reinsertar a los detenidos, que los presos alguna vez salen con fuertes problemas sociales y que, en gran parte de los casos, terminan vinculándose nuevamente con el delito”, advirtió Bergman.

Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.