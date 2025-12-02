Quiénes son los argentinos detenidos por robar ropa en Miami

Cinco argentinos fueron detenidos en el Dolphin Mall de Miami , uno de los outlets de la ciudad. Están acusados de robar valijas llenas de ropa de marcas conocidas a nivel mundial, por un monto que sería superior a los mil dólares.

Según marcan autoridades de esa ciudad de Estados Unidos, para el robo usaron tácticas mecheras , ya que las cámaras de seguridad registraron el modus operandi: algunos se dispersaban, otros distraían a los empleados y otros ocultaban las prendas en las valijas.

Los cinco mendocinos fueron arrestados por la Sweetwater Police y sus caras y sus nombres fueron difundidos. Son Diego Luis Xiccato de 46; Mauricio Ariel Aparo de 49, Sebastián Luis Moyano de 41, Juan Manuel Zuloaga Arenas de 49 y Juan Pablo Rua de 45.

Ahora todos enfrentarán a un juez de turno en Miami, acusados de montar un plan para cometer un hurto . Todos tienen sus domicilios fiscales y sus negocios en la ciudad de Mendoza, se conocen entre sí varios años.

La mayoría de ellos son empresarios. Xiccato es un conocido coiffeur con su propio salón de belleza que lleva su nombre, y como curiosidad figura como beneficiario del Sistema Único de Asignaciones Familiares de la ANSES.

Mauricio Ariel Aparo es piloto de motos y amante de los viajes. Dedicado en los papeles de ARCA al negocio de reparación de autos, se asoció con Sebastián Luis Moyano a fines de diciembre de 2022 para conformar una empresa dedicada a las telecomunicaciones y al marketing.

Moyano sumó desde 2017 otras dos empresas, una de ellas dedicada a la panadería y como otro de los implicados, también figura como beneficiario de planes sociales a lo largo de la última década, con un cobro de una Asignación Universal por Hijo en 2023.

Juan Manuel Zuloaga Arenas, ex monotributista, dijo que es comerciante y está registrado como empresario en el fisco argentino, con domicilio en Godoy Cruz. Fue parte del directorio de varias empresas de diversos rubros desde 2008, con un alta como empleador.

Juan Pablo Rua es monotributista con pago al día, con una fuerte deuda reciente con un banco, también registrado como empresario. Además el mendocino es parte de dos firmas vinculadas a las telecomunicaciones y a la indumentaria.