martes 02 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de diciembre de 2025 - 19:59
En problemas.

Quiénes son los argentinos detenidos por robar ropa en Miami

Cinco argentinos fueron detenidos en Miami por robar en un centro comercial de esa ciudad de Estados Unidos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Argentinosdetenidos por robar ropa en Miami

Argentinos detenidos por robar ropa en Miami

Cinco argentinos fueron detenidos en el Dolphin Mall de Miami, uno de los outlets de la ciudad. Están acusados de robar valijas llenas de ropa de marcas conocidas a nivel mundial, por un monto que sería superior a los mil dólares.

Lee además
Allanamientosen Jujuy y Salta
Operativos.

Tras allanamientos en Jujuy y Salta, caen sospechosos por el robo a un comerciante
El Inter Miami de Messi se consagró en el Este y disputará la final de la MLS
Fútbol.

El Inter Miami de Messi se consagró en el Este y disputará la final de la MLS

Según marcan autoridades de esa ciudad de Estados Unidos, para el robo usaron tácticas mecheras, ya que las cámaras de seguridad registraron el modus operandi: algunos se dispersaban, otros distraían a los empleados y otros ocultaban las prendas en las valijas.

Ahora todos enfrentarán a un juez de turno en Miami, acusados de montar un plan para cometer un hurto. Todos tienen sus domicilios fiscales y sus negocios en la ciudad de Mendoza, se conocen entre sí varios años.

Argentinos detenidos por robar ropa en Miami
Argentinos detenidos por robar ropa en Miami

Argentinos detenidos por robar ropa en Miami

La mayoría de ellos son empresarios. Xiccato es un conocido coiffeur con su propio salón de belleza que lleva su nombre, y como curiosidad figura como beneficiario del Sistema Único de Asignaciones Familiares de la ANSES.

Mauricio Ariel Aparo es piloto de motos y amante de los viajes. Dedicado en los papeles de ARCA al negocio de reparación de autos, se asoció con Sebastián Luis Moyano a fines de diciembre de 2022 para conformar una empresa dedicada a las telecomunicaciones y al marketing.

Moyano sumó desde 2017 otras dos empresas, una de ellas dedicada a la panadería y como otro de los implicados, también figura como beneficiario de planes sociales a lo largo de la última década, con un cobro de una Asignación Universal por Hijo en 2023.

Juan Manuel Zuloaga Arenas, ex monotributista, dijo que es comerciante y está registrado como empresario en el fisco argentino, con domicilio en Godoy Cruz. Fue parte del directorio de varias empresas de diversos rubros desde 2008, con un alta como empleador.

Juan Pablo Rua es monotributista con pago al día, con una fuerte deuda reciente con un banco, también registrado como empresario. Además el mendocino es parte de dos firmas vinculadas a las telecomunicaciones y a la indumentaria.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tras allanamientos en Jujuy y Salta, caen sospechosos por el robo a un comerciante

El Inter Miami de Messi se consagró en el Este y disputará la final de la MLS

Robo y fuga fallida: dos motochorros fueron capturados en Alto Comedero

Cinco argentinos detenidos en un shopping de Miami serán deportados tras robar mercadería

El Puma Rodríguez hizo su descargo tras ser bajado de un avión: "Me sentí humillado"

Lo que se lee ahora
Así queda el calendario del último mes del año, con un receso extendido y dos jornadas de descanso obligatorias.
Calendario.

Feriados en diciembre 2025: cuándo es el próximo y el fin de semana XL

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Invitadas en Sin Límites.
Canal 4.

Este martes en Sin Límites presentarán el informe técnico de la Unión Industrial Jujuy

Casa de Gobierno 
Jujuy.

Día del Empleado Público: el viernes será asueto para la administración provincial

Sin alertas meteorológicas en Jujuy: qué anuncia el pronóstico y hasta cuándo llueve
Atención.

Sin alertas meteorológicas en Jujuy: qué anuncia el pronóstico y hasta cuándo llueve

Gendarmería interceptó en el peaje Toledo un camión que había salido de La Quiaca, Jujuy, con mercadería de contrabando valuada en más de $100 millones
Contrabando.

Salió de Jujuy y cayó en Córdoba: interceptan camión con contrabando por más de $100 millones

Semifinales del Torneo Clausura 2025: cómo quedaron los cruces y cuándo se juegan
¡Para el infarto!

Semifinales del Torneo Clausura 2025: cómo quedaron los cruces y cuándo se juegan

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel