Residentes del Hospital Garrahan levantan el paro tras advertencia de sanciones del Gobierno

image.png

La propuesta mencionada consiste en un bono no remunerativo de $500.000, financiado con recursos propios del hospital, que elevaría la remuneración total de los residentes a $1.300.000 a partir de julio. Sin embargo, los médicos residentes rechazaron esta oferta, argumentando que al ser un bono no remunerativo, no se incorpora al sueldo básico, no impacta en el aguinaldo ni en las contribuciones previsionales, y no se actualiza con la inflación.