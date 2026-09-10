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10 de septiembre de 2026 - 19:51
País.

Rompieron bolsas de basura en plena calle y terminaron detenidos

Una pareja fue detectada por las cámaras de seguridad mientras dañaba bolsas de residuos y dejaba la basura esparcida. Vecinos ya habían denunciado episodios similares.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Las cámaras de seguridad los detectaron.

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El procedimiento se concretó el miércoles 9 de septiembre en inmediaciones de avenida Buenos Aires y El Tala. Según la información difundida, operadores del Centro Operativo de Monitoreo (COM) advirtieron mediante las cámaras la presencia de dos personas manipulando y dañando bolsas de residuos que se encontraban en una plaza.

Las cámaras detectaron lo que ocurría

Tras observar la situación, desde el COM dieron aviso a la Policía y efectivos se trasladaron hasta el lugar. Allí identificaron a un hombre de 31 años y una mujer de 34, quienes quedaron aprehendidos por una infracción contravencional.

La actuación se encuadró en el artículo 76 del Decreto Ley 8031/73 de la provincia de Buenos Aires, normativa que contempla sanciones para quienes arrojen en una calle o espacio común elementos capaces de ensuciar, molestar o afectar a terceros.

El caso quedó bajo intervención del Juzgado de Paz Letrado de General Madariaga. Una vez realizadas las actuaciones correspondientes, las dos personas recuperaron la libertad.

Vecinos ya habían denunciado situaciones similares

El episodio detectado por las cámaras no habría sido el primero registrado en la ciudad. Previamente, vecinos habían presentado avisos y denuncias debido a que bolsas de residuos colocadas frente a distintos domicilios aparecían rotas y con su contenido disperso sobre calles y veredas.

La reiteración de estos hechos había generado reclamos entre los residentes afectados y motivó mayor atención sobre lo que ocurría en distintos sectores de General Madariaga.

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