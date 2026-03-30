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30 de marzo de 2026 - 09:01
País.

Salta: trasladaban cinco ejemplares de mono tití dentro de una caja

Un hombre fue detenido en Salta por transportar cinco ejemplares de mono tití, incumpliendo la Ley de Fauna Silvestre que prohíbe esta actividad.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Salta: trasladaban cinco ejemplares de mono tití dentro de una caja

Salta: trasladaban cinco ejemplares de mono tití dentro de una caja

Efectivos de la Sección “Agua Blanca”, dependiente del Escuadrón 20 “Orán” de Gendarmería Nacional, interceptaron a un hombre que transportaba de manera irregular una caja con animales silvestres en cercanías a Puerto Chalanas, en la provincia de Salta.

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El procedimiento tuvo lugar mientras los uniformados realizaban tareas de patrullaje a pie en la zona fronteriza, donde detectaron a un ciudadano que llevaba una caja envuelta en cinta, lo que motivó el control correspondiente.

Salta: trasladaban cinco ejemplares de mono tití dentro de una caja
Salta: trasladaban cinco ejemplares de mono tití dentro de una caja

Salta: trasladaban cinco ejemplares de mono tití dentro de una caja

Hallazgo de ejemplares protegidos

Al inspeccionar el contenido, los gendarmes constataron la presencia de cinco monos pertenecientes a las especies Sapajus nigritus (mono caí) y Callithrix spp. (mono tití), ambas incluidas dentro de la normativa de protección de la fauna silvestre.

De inmediato, se procedió al resguardo de los ejemplares, así como al traslado del involucrado hacia la dependencia de la fuerza para continuar con las actuaciones de rigor.

Intervención judicial y resguardo de los animales

El hecho fue encuadrado como una infracción a la Ley Nacional N° 22.421 de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre. En ese marco, intervino la Unidad Fiscal Descentralizada de Orán, que dispuso las medidas a seguir.

Por disposición judicial, los animales fueron trasladados a la Fundación Protectora de Animales “Patitas en la Calle”, donde recibirán la atención necesaria con el objetivo de ser reinsertados en su hábitat natural.

Importancia de la conservación de la fauna

Desde las autoridades se recordó la importancia de respetar la normativa vigente en materia de protección de fauna, ya que el tráfico y la tenencia ilegal de animales silvestres representan un grave riesgo para la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas.

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