Santi Maratea creó su propia fundación y hubo críticas. 

Además de festejar, y como suele hacerlo, Maratea comenzó a juntar dinero paralelo después de concretar dos colectas: “Juntamos la plata para que Delfi viaje a México a recibir su tratamiento y para que Isa viaje a Colombia a competir y a representar a la Argentina”.

En sus redes, el joven adelantó que “tengo tres motivos para pasar la gorra y son los tres son muy interesantes”. La primera colecta tendrá como objetivo pagar un viaje para que él pueda ir al Lollapalooza en otro país. “El segundo motivo es para pagar el sueldo de la primera empleada de la D&D, que está trabajando con nosotros desde marzo”, sumó.

Por último, Santi explicó que hará una tercera colecta de dinero para pagar la mesa que compró para su fundación: “Tengo que terminar de pagarla, porque me salió muy cara. La pagué dos millones y medio de pesos más o menos”, sostuvo.

Santi Maratea recibió críticas muy duras

El influencer se defendió de los comentarios maliciosos y disparó con que “no me vengan con ‘Santiago, ¿cómo gastaste eso en una mesa?, hubieras comprado una más barata’. Chicos no entendieron nada, es la mesa de la D&D, de la fundación que será más grande que Google. ¿Quieren poner una mesa de pino? No me ofendan, respeten”.

El que criticó duramente al influencer fue Diego Brancatelli quien lo llamó “Santi Manotea” sumó sin abandonar el tono irónico pero cuestionando también a la gente que lo acompaña en sus campañas: “Un crack. El problema son los que aportan”.

En julio, Diego Brancatelli ya había apuntado contra Santiago Maratea. En aquel momento, el periodista se enfureció luego de que el influencer cuestionara la fortuna que heredó Máximo Kirchner y lo comparara con Mauricio Macri, debido a que ambos crecieron en familias de mucho dinero.

“¿Vieron que Santi Manotea no era neutral ni un angelito inocente desinteresado? ¿De qué vive el ganso este? ¿Labura?”, había escrito el periodista.