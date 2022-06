Sebastián Villa declaró que las relaciones fueron consentidas

En dicha declaración, el volante reconoció que mantuvo relaciones sexuales con la denunciante, pero aseguró que las mismas fueron totalmente consensuadas y que en ningún momento forzó a Doldán a ninguna de las situaciones por la que se lo acusa.

Está indagatoria llegó luego de más de un mes y medio de una investigación que comenzó el 14 de mayo pasado, con la incorporación de una extensa cantidad de testimonios, chats y documentos, con diversas demoras planteadas por su defensa.

En problemas Sebastián Villa está acusado de abuso sexual. Twitter

El futbolista había sido citado para el viernes 24. Su defensa logró un aplazo. El motivo fueron los compromisos futbolísticos de Villa: Boca jugaba ese viernes frente a Unión de Santa Fe en la Bombonera por la 5ª fecha de la Liga Profesional. Villa, todavía titular, concentraba junto a sus compañeros.

La otra denuncia contra Sebastián Villa

Una joven que estuvo en la noche del 26de mayo de 2021 en la casa de Villa y aseguró, bajo juramento, que el delantero colombiano también intentó abusar sexualmente de ella. La mujer había relatado que “en un momento me arrancó la bombacha. Le decía que no pero él seguía. Me tenía agarrada de los brazos y, si bien me apoyaba, no llegó a penetrarme porque yo me corría. Le pedía que se pusiera el preservativo o que se sacara el buzo. Eso lo hice para que ocupe sus manos y yo poder salir de la habitación”.

La mujer, de 23 años, no quiso instar la acción penal: es decir, denunciar a Villa y que se forme un nuevo expediente. Sin embargo, su testimonio fue valorado como clave para la investigación del presunto abuso sexual contra Tamara por el que el futbolista fue indagado este jueves.

Sebastián Villa y su otra denuncia de violencia de género

Además de este proceso que se inició en el mes de mayo, Villa deberá comparecer a juicio entre el 19 y 21 de septiembre le inició su ex Daniela Cortés por violencia de género y amenazas sufridas en abril del 2020 en la casa que compartían en la localidad bonaerense de Canning. La acusación que enfrenta el futbolista colombiano es por “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real con amenazas coactivas”.