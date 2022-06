Según los analistas, el dólar podría llegar a $300. 

El dólar no para de subir.

En su último informe de perspectiva, el analista apuntó que “en el último trimestre se emitió por $ 540.500 millones. Esto se debe a que hubo una corrida contra los bonos en pesos ajustados por inflación, y el Gobierno no tuvo la mejor idea que salir a rescatarlos, como no cuenta con excedente de pesos genuinos, salió a imprimir billetes para comprar dichos bonos”.

Así, con estos instrumentos de inversión en negativo y la consecuente mayor suba de emisión, el próximo paso, según anticipó, será inevitablemente la disparada de las cotizaciones alternativas “más de los que ya subieron”.

Y agregó que “tenemos una debilidad espantosa: ninguna de las medidas que toma el Banco Central dan resultado en esta coyuntura”.

Cotizaciones de los bonos

Di Stefano insistió en el “muy mal estado” en el que se encuentran hoy las cotizaciones de los bonos en donde indicó que “si estimamos una inflación del 80% anual, el bono al año 2024 rinde más del 100% anual, esto está descontando que el Gobierno está emitiendo a destajo, y lo que viene es un proceso inflacionario muy importante, resultando probable una inflación de 3 dígitos si siguen en este camino”.

Además señaló que “con reservas por debajo de los U$S 40.000 millones, con un balance cambiario que en los últimos 12 meses nos deja un déficit de U$S 3.264 millones, y sin posibilidades de revertirlo en el corto plazo, todo indica que los dólares alternativos tienen recorrido por delante. No sería difícil ver a los dólares alternativos por encima de los $ 300 a fin de año”.