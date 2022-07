Silvina Batakis viaja mañana a EEUU para reunirse con el FMI

La ministra no viajará acompañada por la delegación presidencial debido a la cancelación del encuentro bilateral de Alberto Fernández con su par estadounidense Joe Biden, que confirmó en las últimas horas que dio positivo en COVID-19. El principal objetivo es garantizar el apoyo del Fondo, del Tesoro de Estados Unidos y establecer conversaciones con inversores.

El Gobierno apuesta a “empoderar” a Batakis para que pueda llevar adelante el programa comprometido con el Fondo que demanda, entre otras medidas, un importante ajuste fiscal.

De esta manera, Alberto Fernandez ratifica que está dispuesto a “dar pelea” y amenazó: “sepan los que me quieren torcer el brazo, que no me lo van a torcer”, respondiendo de esta manera a los “especuladores y a los sectores del campo que fuerzan por una devaluación”, como piensan en el Gobierno.

En este marco, en los encuentros que tiene la ministra con el Presidente y el titular del Banco Central, Miguel Pesce, comentan, se analizan medidas que permitan obtener más dólares del campo.

Reunión con Georgieva: las metas del Gobierno con el FMI

El viaje de la ministra de Economía iniciará el lunes con un encuentro con Georgieva.

Analizarán algunos aspectos de la economía argentina y, principalmente, el avance de las variables que forman parte de las metas que el Gobierno se comprometió a alcanzar con el organismo internacional

En Washington, analistas internacionales afirman que el FMI “no le va a soltar la mano” al país, ya que no quiere ser culpable de empujar al país a una mayor crisis política y económica. Pero la falta de suficientes reservas en el BCRA y los problemas cambiarios apremian.