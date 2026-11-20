Tenía humedad en su casa por culpa de sus vecinos y la Justicia ordenó indemnizarla con una suma millonaria

Tenía humedad en su casa por culpa de sus vecinos y la Justicia ordenó indemnizarla con una suma millonaria

Lo que comenzó con unas manchas de humedad en la pared de su casa terminó en una demanda judicial y una indemnización millonaria. Una mujer de La Plata deberá recibir $6.100.000 por los daños que las filtraciones provenientes de un edificio vecino ocasionaron en su propiedad.

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El fallo fue dictado el 23 de octubre por el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 8 de La Plata, que responsabilizó al consorcio del inmueble lindero.

El problema comenzó en la medianera que separaba la vivienda de un edificio situado sobre Diagonal 80 al 400. Con el tiempo, la humedad deterioró paredes, revestimientos y cielorrasos.

Ante la falta de una solución, la propietaria recurrió a la Justicia.

Una pericia arquitectónica constató manchas de aproximadamente tres metros de alto por dos de ancho en el ingreso de la casa. También detectó rajaduras vinculadas con trabajos del consorcio y reparaciones que no habían sido terminadas.

Cuánto deberá pagar el consorcio del edificio

Si bien los demandados argumentaron que la vivienda era antigua y presentaba problemas de conservación, el juzgado consideró que esas circunstancias no los eximían de responsabilidad.

La indemnización quedó distribuida de la siguiente manera:

$2.100.000 por daños materiales.

$4.000.000 por daño moral.

A los $6.100.000 deberán sumarse los intereses correspondientes y los gastos del proceso judicial, que también estarán a cargo del consorcio demandado.