Tucumán: incautaron cinco camionetas por una presunta estafa piramidal. 

En el marco de una investigación por una presunta estafa piramidal, la Secretaría de Comunicación Pública de Tucumán informó el secuestro de cinco camionetas valuadas en un total de $250 millones.

País. AUH en noviembre de 2026: cuánto se cobra con el aumento y cómo consultar la fecha de pago

Deportes. Vóley en Jujuy: crearon un nuevo espacio y buscan apoyo para competir en Tucumán

La provincia de Tucumán informó el secuestro de cinco camionetas valuadas en $250 millones , en un procedimiento que estaría vinculado a una presunta estafa piramidal . La medida se conoció este fin de semana y se suma a la investigación sobre el supuesto esquema fraudulento.

El procedimiento fue llevado adelante por la Unidad de Investigaciones y Delitos Complejos de Banda del Río Salí, que retuvo los cinco vehículos .

De acuerdo con la Secretaría de Comunicación Pública, la investigación continúa en manos de la Justicia . Además, la causa por presuntas estafas alcanzaría a dos empresas salteñas que operan comercialmente con flotas de camionetas , cuyos rodados quedaron bajo investigación.

Según detalló Marcos Morante, comisario principal y titular de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos de Banda del Río Salí, el operativo fue resultado de un trabajo conjunto con la Unidad de Delitos Económicos Complejos de Salta.

La pesquisa habría permitido identificar un esquema de presunta estafa piramidal tipo Ponzi. A partir de esos avances, la Justicia ordenó una serie de allanamientos y secuestros en la provincia.

La investigación permitió establecer que algunos de los vehículos que todavía no habían sido encontrados podrían encontrarse en Tucumán.

A partir de esa información, se puso en marcha un operativo con personal de la Brigada de Investigaciones, que logró localizar varias camionetas Toyota en distintos puntos de la provincia.

Los rodados corresponden a los modelos Hilux y SW4 y fueron secuestrados para quedar a disposición de las autoridades judiciales.

Por su parte, los conductores fueron demorados y quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad. En el marco de los operativos, también se incautaron documentos de interés para el expediente judicial.

Qué es la estafa piramidal estilo Ponzi

El sistema Ponzi es una forma de estafa financiera basada en la promesa de obtener ganancias elevadas en poco tiempo y sin asumir riesgos.

De acuerdo con el Banco Galicia, los operadores de estos esquemas suelen ofrecer rendimientos que superan ampliamente los niveles posibles en una inversión o negocio real.

“Aunque el enfoque de cada esquema es distinto, ambos conducen al mismo resultado: personas engañadas que pierden sus ahorros”, destacó el Banco Galicia.

Un ejemplo de este tipo de maniobras fue el caso de Generación Zoe, una organización que se promocionaba como una academia y ofrecía ganancias mensuales de entre el 7% y el 10% a quienes invertían dinero.

Aunque la propuesta consistía en invertir los fondos para expandir la empresa, el sistema se sostenía con el dinero de nuevos inversores, que servía para cumplir con los pagos prometidos a los participantes anteriores.

Cuando el ingreso de dinero dejó de sostener el sistema, la estructura colapsó en 2022. Ese mismo año, su responsable fue detenido en una causa por fraude.