Un buque extranjero fue sorprendido pescando ilegalmente en mar argentino

La Prefectura Naval Argentina (PNA) informó que localizó dentro de la Zona Económica Exclusiva de Argentina a un buque pesquero procedente de la República de Vanuatu , un país insular situado en el Pacífico occidental , al este de Oceanía . El buque fue identificado como Bao Feng.

Según se informó, este se encontraba ejecutando maniobras asociadas a la pesca con arrastre , según señalaron desde la Prefectura , basándose en el análisis de su ritmo de navegación .

De acuerdo con los registros oficiales , la nave habría permanecido aproximadamente una hora y media dentro de aguas argentinas y navegaba a una velocidad inferior a 4 nudos , lo que, según la reglamentación pesquera vigente , es un indicio de que podría haber estado desarrollando tareas de pesca .

Por su parte, el Servicio de Hidrografía Naval de Argentina recuerda que la Zona Económica Exclusiva está definida por el artículo 5° de la Ley 23.968 , y se extiende “ más allá del límite exterior del mar territorial, hasta una distancia de 200 millas marinas a partir de las líneas de base ”.

Desde la institución aclaran que dentro de la Zona Económica Exclusiva, el Estado mantiene derechos soberanos destinados a la exploración, explotación, preservación y gestión de los recursos naturales, ya sean vivos o minerales, presentes en las aguas sobre el lecho marino. Además, se aplica a cualquier otra actividad que tenga como objetivo el aprovechamiento económico de la región.

Por otra parte, Prefectura informó que la incursión detectada el sábado constituye una infracción a la Ley N° 24.922, correspondiente al Régimen Federal de Pesca.

El mensaje del Ministerio de Seguridad Nacional

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, comunicó los hechos a través de la red social X: “Sabemos quiénes son y qué hacían; navegaban a menos de 4 nudos en nuestra zona económica y exclusiva, y eso significa solo una cosa: estaban pescando de manera ilegal”.

Detectaron un buque extranjero que estaba pescando de manera ilegal en el Mar Argentino.

“Pensaron que no los íbamos a detectar, pero no fue así. Los encontramos y aplicamos una multa multimillonaria”, remarcó la funcionaria, resaltando la eficacia de la tecnología utilizada. “Con el sistema guardacostas, los monitoreamos todo el día, todo el año”, agregó. Y advirtió: “Quien entre ilegalmente a llevarse nuestros recursos, tiene consecuencias”.

La maniobra del navío implicó una violación a la ley 24.922, que regula el Régimen Federal de Pesca y establece las normas para controlar y sancionar conductas irregulares de embarcaciones, tanto nacionales como extranjeras, en aguas bajo jurisdicción argentina, normativa a la que aludió Monteoliva en su comunicado.