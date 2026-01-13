Un buque extranjero fue sorprendido pescando ilegalmente en mar argentino

Detectaron un buque extranjero que estaba pescando de manera ilegal en el Mar Argentino.
La Prefectura Naval Argentina (PNA) informó que localizó dentro de la Zona Económica Exclusiva de Argentina a un buque pesquero procedente de la República de Vanuatu, un país insular situado en el Pacífico occidental, al este de Oceanía. El buque fue identificado como Bao Feng.
Según se informó, este se encontraba ejecutando maniobras asociadas a la pesca con arrastre, según señalaron desde la Prefectura, basándose en el análisis de su ritmo de navegación.
El buque estuvo una hora y media en mar argentino
De acuerdo con los registros oficiales, la nave habría permanecido aproximadamente una hora y media dentro de aguas argentinas y navegaba a una velocidad inferior a 4 nudos, lo que, según la reglamentación pesquera vigente, es un indicio de que podría haber estado desarrollando tareas de pesca.
Por su parte, el Servicio de Hidrografía Naval de Argentina recuerda que la Zona Económica Exclusiva está definida por el artículo 5° de la Ley 23.968, y se extiende “más allá del límite exterior del mar territorial, hasta una distancia de 200 millas marinas a partir de las líneas de base”.
Desde la institución aclaran que dentro de la Zona Económica Exclusiva, el Estado mantiene derechos soberanos destinados a la exploración, explotación, preservación y gestión de los recursos naturales, ya sean vivos o minerales, presentes en las aguas sobre el lecho marino. Además, se aplica a cualquier otra actividad que tenga como objetivo el aprovechamiento económico de la región.
Por otra parte, Prefectura informó que la incursión detectada el sábado constituye una infracción a la Ley N° 24.922, correspondiente al Régimen Federal de Pesca.
El mensaje del Ministerio de Seguridad Nacional
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, comunicó los hechos a través de la red social X: “Sabemos quiénes son y qué hacían; navegaban a menos de 4 nudos en nuestra zona económica y exclusiva, y eso significa solo una cosa: estaban pescando de manera ilegal”.
“Pensaron que no los íbamos a detectar, pero no fue así. Los encontramos y aplicamos una multa multimillonaria”, remarcó la funcionaria, resaltando la eficacia de la tecnología utilizada. “Con el sistema guardacostas, los monitoreamos todo el día, todo el año”, agregó. Y advirtió: “Quien entre ilegalmente a llevarse nuestros recursos, tiene consecuencias”.
La maniobra del navío implicó una violación a la ley 24.922, que regula el Régimen Federal de Pesca y establece las normas para controlar y sancionar conductas irregulares de embarcaciones, tanto nacionales como extranjeras, en aguas bajo jurisdicción argentina, normativa a la que aludió Monteoliva en su comunicado.