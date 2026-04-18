Un comerciante frenó un violento ataque a un menor en Salta

Un acto de rápida reacción evitó un desenlace más grave en la zona norte de Salta . Un comerciante intervino en un violento intento de robo contra un menor de 14 años en el barrio Leopoldo Lugones. El hecho ocurrió en la vía pública y quedó registrado por cámaras de seguridad. El adolescente sufrió golpes, pero se encuentra fuera de peligro.

El episodio se desató cuando el chico salía de un gimnasio junto a su madre. El menor se adelantó unos metros, subió a su bicicleta y comenzó a avanzar por la calle.

En ese instante, un hombre lo interceptó con intenciones de robo. Según la denuncia, el agresor utilizó un palo y atacó al adolescente en la cabeza, lo que generó una escena de extrema tensión.

La secuencia ocurrió en pocos segundos. La reacción del menor ante el ataque no alcanzó para frenar la violencia del asaltante.

El accionar del comerciante

En medio del episodio, Cristian Chocobar, dueño de un gimnasio, advirtió la situación y salió del local. Su intervención resultó clave para detener la agresión.

El comerciante enfrentó al atacante y logró interrumpir el hecho. Ante esa reacción, el delincuente desistió del robo y escapó del lugar.

Las cámaras de seguridad captaron momentos previos al ataque. En las imágenes se observa al sospechoso en la zona, lo que aporta elementos para la investigación.

Tras el hecho, efectivos policiales de las comisarías de El Huaico y Leopoldo Lugones acudieron al lugar. Los agentes brindaron asistencia al adolescente y contención a la familia.

Se inició un operativo para localizar al agresor, que permanece prófugo. La búsqueda se apoya en registros fílmicos y testimonios.

FUENTE: Informate Salta