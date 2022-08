Un niño murió al ser atropellado por un tren y los familiares atacaron al maquinista, ““No tuve la culpa, no pude hacer nada, la mamá no lo agarró”.

Chofer del Tren Roca Un niño murió al ser atropellado por un tren y los familiares atacaron al maquinista, ““No tuve la culpa, no pude hacer nada, la mamá no lo agarró”.

Fueron los propios pasajeros de la unidad quienes, al ver lo que estaba ocurriendo, se bajaron y defendieron al hombre hasta que llegó al lugar un móvil de la Policía.

“Me robaron todo, loco, me robaron todo. Yo no tengo la culpa, no pude hacer nada, la madre no lo agarró”, se lo escucha decir al maquinista en una filmación que hizo uno de los testigos que estaba en el lugar del accidente.

Informe de la empresa

Por su parte, la empresa Trenes Argentinos informó en su cuenta oficial de Twitter que el ramal Bosques-Temperley de la línea Roca se encontraba prestando “servicio reducido entre Plaza Constitución y Florencio Varela”, mientras que el de Bosques-Quilmes terminaba su recorrido en Berazategui, debido a una “colisión con persona”.