Un repartidor fue filmado mientras llevaba a un nene en la caja del delivery. 

El nene, con total inocencia, abría y cerraba la tapa de la caja de manera intermitente para asomar su cabeza y respirar un poco de oxígeno. “Argentina, no lo entenderías”, se indignó el conductor del vehículo que rápidamente sacó su celular para registrar el irresponsable y peligroso accionar del motociclista.

En el video, que tiene unos 22 segundos de duración, el hombre repetía ofuscado: “Increíble, increíble”. Y segundos más tarde, sin salir de su asombro, añadió: “Hay que sacarle la moto, el pibe, todo hay que sacarle".

Otro testigo agregó que en su andar “el motociclista se iba adelantando y circulaba a alta velocidad” y pidió: “Deberían multarlo y sacarle el registro”.

Al compartir lo sucedido entre sus amigos y conocidos, el video se viralizó en las redes sociales y llegó hasta las autoridades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, que logró ubicar al motociclista para que explicara por qué trasladaba al menor de esa manera tan inseguridad e incumpliendo todas las normas vigentes.

La verdadera razón del nene en la caja del delivery

“Mi nombre es Horacio, me filmaron en 143 y 49 cuando venía de repartir. Venía con el nene atrás y me venía para la casa de mi papá. Yo estaba repartiendo, ya estaba terminando de trabajar. Lo fui a buscar al nene de pasada”, confesó.

El hombre contó que vive al día y se sustenta repartiendo pizza y vendiendo pan casero por las calles La Plata en donde admitió que “al nene no tengo con quien dejarlo, yo trabajo, mi señora trabaja”. Y agregó que “no va a volver a pasar. Al nene no lo voy a llevar más ahí. Ya está, como mi familia me dijo y como acá vinieron y me dijeron que me iban a sacar la licencia de conducir”.

Y sostuvo que “eso va a volver a acontecer, eso de llevar a un nene, a un menor dentro de una caja. Eso no va a volver a pasar”. Pero no detalló si fue inhabilitado para conducir motos o si le hicieron una multa por cometer semejante imprudencia al volante.

Por su parte, Pablo Martínez Carignano, director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, indicó que “encontramos a Horacio, un papá trabajador, humilde y con un pasado lleno de dificultades. Un papá que ama a su hijo y que hizo lo que hizo porque no podía dejarlo solo mientras iba a ganarse el pan. Aceptó la sanción por la infracción cometida y se comprometió a no repetirla”.