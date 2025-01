Una avioneta cayó en el predio de Universitario Rugby de Salta: hay dos heridos. 

La Fiscalía Penal n°2 de la ciudad de Salta ordenó que la Policía y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales se dirigiera a la zona del accidente a investigar. “ Ahora habrá que esperar no solamente la declaración del piloto y del copiloto , sino también la investigación de una Junta , como ocurre en cualquier accidente aéreo en el país", informaron medios de Salta.

“Se realizó un intenso operativo integral por un siniestro ocurrido con una avioneta que se precipitó en un espacio verde en Circunvalación Noroeste y avenida Bolivia en inmediaciones al Club Universitario. La alerta ingresó al Sistema de Emergencias 911 alrededor de las 12:00", informó, a su vez, el ministerio de Seguridad de Salta.

image.png

Marcelo López, productor del Circo Rodas, aseguró que “la avioneta no es nuestra. Es de un particular que hace publicidad aérea y la contratamos en varios puntos del país. No está radicada en Salta. La contratamos desde Buenos Aires”.

Además, indicó que siempre trabajan con la misma empresa, y que son ellos quienes se encargan de conseguir los permisos y de mantener en estado a las aeronaves. "Fue una desgracia con suerte", cerró.

Qué pasó con los ocupantes que sufrieron heridas leves tras el accidente

Los dos ocupantes de la nave fueron asistidos por profesionales del Samec y trasladados al hospital San Bernardo. El piloto fue trasladado en código rojo y el acompañante en código amarillo.

En el lugar trabajan profesionales del Departamento Bomberos de la Policía, Subsecretaría de Defensa Civil y cuartel de Bomberos Voluntarios de Castañares en el corte del suministro de energía, combustible y tareas preventivas.

Por su parte, la Dirección General de Seguridad Vial se encuentra realizando tareas de ordenamiento vehicular en la zona. Supervisa el operativo el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, junto al subjefe de la Policía, Walter Toledo y el subsecretario de Defensa Civil, Ignacio Vilchez.