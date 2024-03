Una mujer entró llorando a misa y abandonó a su bebé

En medio de la misa del Jueves Santo, una mujer entró llorando a una iglesia, abandonó a su bebé recién nacido junto con sus documentos y se fue del lugar. El sacerdote que se encontraba celebrando la eucaristía habló del “conmovedor” momento que vivieron. “ No dejo de pensar en qué la llevó a tomar esa decisión” , expresó.

“Fue conmovedor y me acuerdo y me conmuevo otra vez tanto por el bebé como por la mamá, no puedo dejar de pensar en qué la llevó a tomar esa decisión, qué situación de violencia o pobreza la llevó hasta ahí”, expresó al medio La Capital.