Una patota atacó a una diputada provincial en Formosa

A través de un video publicado en sus redes sociales, Villaggi relató el violento episodio: “Fuimos brutalmente agredidos por la patota de Marcelo Sosa. A mí me tiraron al piso, me pegaron, me metieron el dedo en el ojo, me agarraron de los pelos. Una zona liberada por Marcelo Sosa en un barrio muy humilde de la ciudad capital, donde simplemente nos aprestamos a compartir un locro con los vecinos y fuimos atacados a piedrazos”, expresó.