Uno por uno, cuáles son los aumentos confirmados para diciembre de 2025
Diciembre comenzará con un conjunto de incrementos que afectarán de manera directa el bolsillo de los argentinos. Aunque las consultoras privadas prevén que el índice de precios de noviembre se mantenga cerca del 2,3% registrado en octubre, varios sectores aplicarán actualizaciones que se sentirán en la economía doméstica.
Quienes aún tienen contratos firmados bajo la normativa anterior de alquileres enfrentarán un nuevo aumento anual. La actualización rondará el 28,6%, una cifra menor a los incrementos de meses previos, aunque todavía representa un esfuerzo considerable para los inquilinos. La fórmula que define este ajuste surge de la combinación entre la evolución de la inflación y la variación salarial promedio.
Prepagas
Las empresas de medicina privada anunciaron que las cuotas se ajustarán entre 2,3% y 2,4% a partir de diciembre. Esta suba también alcanzará a los montos de copagos, por lo que el impacto será doble para los afiliados. Desde la Superintendencia de Servicios de Salud continúa habilitada la plataforma que permite comparar planes y coberturas.
Telefonía móvil
Las principales operadoras de telefonía ya comunicaron que aplicarán un retoque tarifario durante los primeros días del mes. El aumento rondará el 4%, variando según el tipo de servicio y la compañía.
Combustibles
Para el inicio de diciembre se espera un nuevo ajuste del impuesto a los combustibles líquidos, que incidirá directamente en los valores del litro de nafta y gasoil. La Secretaría de Energía mantiene pendientes actualizaciones impositivas correspondientes a períodos anteriores, lo que podría generar un incremento significativo. A esto se suma que las petroleras adoptaron esquemas de precios variables, lo cual dificulta el seguimiento del impacto final en los surtidores.
Luz y gas
En el caso de los servicios de energía eléctrica y gas natural, se prevé que el Gobierno oficialice aumentos cercanos al 2,3%. Estos ajustes se enmarcan en la revisión tarifaria que estableció incrementos mensuales por inflación durante dos años y medio para los segmentos de transporte y distribución.