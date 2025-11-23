domingo 23 de noviembre de 2025

23 de noviembre de 2025 - 10:51
Por peregrinar en una ruta nacional.

Vialidad Nacional devolverá $560 mil cobrado a la Iglesia en Misiones

Tras polémica, Vialidad Nacional reembolsará $560 mil al Obispado de Posadas por cobrar canon inédito en la peregrinación a la Virgen de Loreto.

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Le cobraron por peregrinar.

Vialidad Nacional dio marcha atrás y devolverá los 560 mil pesos que le cobró al Obispado de Posadas por permitir que los peregrinos caminaran por la banquina de la Ruta Nacional 12 durante la tradicional peregrinación al Santuario de Nuestra Señora de Loreto, en Misiones. La decisión se tomó tras una fuerte polémica a nivel nacional, que incluyó críticas de autoridades religiosas, políticas y sectores sociales.

El cobro se había basado en el artículo 60 de la Ley Nacional de Tránsito, que establece la necesidad de autorización y el pago de un canon para actividades no relacionadas con el tránsito vehicular común, como manifestaciones o peregrinaciones. Sin embargo, esta norma nunca había sido aplicada a una peregrinación antes. El importe le fue comunicado al Obispado apenas 48 horas antes del evento, generando sorpresa y molestia en los organizadores.

Vialidad devolverá lo cobrado al Obispado de Posadas

Preocupación y asombro

El padre Leo Cuenca, uno de los principales organizadores, señaló que el cobro no fue lo que más molestó, sino la forma en que se dio, a través de un correo electrónico y con escaso margen para gestionar la peregrinación, que ya se realiza desde hace 24 años. El monto cobrado respondía al tiempo de uso de la banquina, desde la tarde del sábado 15 hasta la madrugada del domingo 16 de noviembre.

El obispo Juan Rubén Martínez también expresó su desaprobación, destacando que Vialidad Nacional no invierte en el mantenimiento de las rutas, muchas de las cuales se encuentran en mal estado y con riesgos para los usuarios. Cuestionó que en ese contexto se haya solicitado un canon elevado para una actividad tradicional y religiosa.

La devolución del dinero se concretará poco después del fin de semana largo como reconocimiento a que el cobro obedeció a un malentendido administrativo, según informaron fuentes oficiales. La comunidad católica sigue atenta a cómo se manejarán futuras peregrinaciones, como la gran convocatoria a la Virgen de Itatí en Corrientes, que implica un uso aún mayor de las vías nacionales.

Este episodio destaca la tensión entre las normativas vigentes y las tradiciones religiosas que convocan a miles de personas, y abre el debate sobre el uso de vía pública para eventos masivos y su regulación.

