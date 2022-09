Viviana Colmenero, ex Gran Hermano, habló sobre la prostitución. 

“¿En el casting vos dijiste que eras prostituta?”,le consultó Andrea Taboada. “No, ¿sabes qué no? Yo nunca dije eso. El otro día me puse a pensar en eso”, contestó. Yo nunca hablé de eso en Gran Hermano.Nunca hablé del tema. No dije nada ni en los castings ni en la casa”, recordó.

Luego, destacó que fue algo que trascendió a la prensa, pero que ella no se encargó de difundir. “No van a encontrar ningún archivo mío diciendo: ‘me dedico a esto o hago tal cosa’”, dijo.

Pelea Viviana Colmenero discutió en vivo con Yanina Latorre. Twitter

La ex ganadora afirmó que “de mi boca jamás salió. Armaron la historia los demás”.Y remarcó que, cuando su historia se masificó, “yo después levanté la bandera”. Para cerrar, Colmenero contó que no logró un gran rédito económico tras su experiencia en el reality. “Quedé en la nada misma. No hice plata en la televisión”, explicó.

Y agregó que “habré hecho alguna que otra cosita... una obra de teatro en Mar del Plata, pero eso era nada, en comparación a la plata que hace la gente ahora”. La ganadora del reality contó quetiene un local de ropa femenina y no está interesada en volver a formar parte de un programa.

En 2013, Yanina Latorre y Viviana Colmenero se insultaron en BDV, el programa que conducía Ángel de Britoen ese momento. Este martes, al charlar Viviana con LAM, programa en el que Yanina es panelista, la angelita y la ex Gran Hermano volvieron a decirse de todo.

Viviana Colmenero no estaba de acuerdo con algunas de las observaciones del panel, pero mantenía un diálogo agradable. Aunque, de repente, la ex GH dijo sobre Yanina: “¿Ahora respeta un poco más a la gente?, es una señora ahora”.

A lo que Yanina salió al cruce diciéndole que “el día que vos discutiste conmigo, yo te defendí al aire y vos me empezaste a “bardear”, diciéndome que no trabajaba, y estaba casada con un futbolista”.

Y añadió que “después discutimos en el corte, te mandé en cara..., me hago cargo, pero a vos no se te nota la terapia y estás muy resentida”. Y la panelista aclaró que no se metía más porque está pasando por un problema de salud y por orden médica no se puede meter en conflictos. “Que te mejores Yanina”, le respondió, irónica, Colmenero.