Wanda Nara confirmó su separación de L-Gante: "Mi situación judicial me hizo tomar esta decisión"

Sobre la imagen escribió: “Hoy nuestros caminos se separan, para cuidarnos y focalizarnos en nuestro trabajo y nuestra familia. Entre otros detalles, Wanda explicó que "mi situación judicial compleja y dolorosa me hizo tomar esta decisión. Hoy mis hijos me necesitan y mi tiempo está totalmente abocado a ellos”.

La noticia sorprendió a muchos de sus seguidores, pero lo cierto es que desde hace semanas había indicios de que la pareja no atravesaba su mejor momento. Luego de un idílico viaje a Europa y una Navidad que compartieron juntos, Wanda y L-Gante dejaron de mostrarse en redes sociales, encendiendo las alarmas entre sus fans.

La crisis de pareja coincidió con la creciente tensión entre Wanda y su ex, Mauro Icardi, en medio de una batalla legal y mediática por su divorcio y la custodia de sus hijas. Durante unas vacaciones en Punta del Este con su hermana Zaira y su madre, Wanda reveló en Instagram que había perdido contacto con sus hijas por unos días, ya que Icardi no le permitió hablar con ellas.

Otro detalle que no pasó desapercibido fue la ausencia del anillo de promesa que L-Gante le había regalado a Wanda. Este accesorio, que había lucido desde el 7 de diciembre en los premios Martín Fierro de la Moda, desapareció de su mano en sus últimas publicaciones.

image.png Wanda Nara confirmó su separación de L-Gante

Mientras Wanda disfrutaba de sus días en Uruguay, L-Gante compartió una serie de reflexiones en Facebook que muchos interpretaron como indirectas hacia su relación. En una de ellas, publicó fotos de Robert Downey Jr., contrastando su tiempo en la cárcel con su interpretación de Tony Stark, acompañadas por la frase: “La vida de un hombre empeorará antes de mejorar… Debes tener paciencia”.

En otro mensaje, el cantante escribió: “Busquen con quién progresar, no con quién perder el tiempo”, y poco después redobló la apuesta con una picante reflexión: “Si me tengo que alejar de medio mundo para evitar malos ratos y ser feliz, lo haré. Mi paz mental ya no es negociable”.

image.png

Minutos después del anuncio de Wanda, L-Gante también confirmó la separación en Instagram con un contundente mensaje: “Esta novela ya fue, termínenla sin mí. No busco ni necesito dar aclaraciones ni explicaciones”. Acompañó sus palabras con una foto junto a Wanda frente al castillo de Disneyland Paris, tomada durante su reciente viaje.

image.png

Ambos comunicados se viralizaron rápidamente, generando debates entre los seguidores sobre los verdaderos motivos detrás de la separación. Las especulaciones van desde las presiones mediáticas hasta las complicaciones legales que enfrenta Wanda.

El romance entre Wanda Nara y L-Gante fue uno de los más comentados en los últimos meses. Ahora, con caminos separados, ambos parecen enfocados en sus prioridades: ella, en sus hijos y sus compromisos legales; él, en su carrera musical y su bienestar personal.