YPF informó que bajarán 1% la nafta y 2% el gasoil desde esta noche

Horacio Marín , presidente de YPF , anunció este lunes que las refinerías de la compañía comenzarán a comercializar la nafta con una reducción del 4% y el gasoil con un descenso del 5% a partir de las 00 horas del martes. No obstante, el efecto en las estaciones de servicio será del 1% y del 2% debido al incremento del impuesto a los combustibles y las fluctuaciones en el tipo de cambio .

“Con los aumentos sostenidos que se vienen haciendo del impuesto al combustible (1% mensual y muy atrasado), del tipo de cambio (2% mensual) y en los costos de nuestras operaciones (con inflación en pesos superando la devaluación), efectuar una baja de precios en surtidor debido solo a una reducción en la cotización de crudo, va a requerir alzas cuando el crudo también suba, es decir un acople al mercado internacional”, explicaron desde una de las compañías del mercado.

“Además, hay que entender si no resulta muy prematura esa baja de precios ya q no se sabe si la reducción del precio del crudo se extenderá en el tiempo. Esta iniciativa de bajar precios, significa un doble esfuerzo para la industria, pues se absorbe también la suba del 1% del impuesto y del 2% del crawling peg”, agregaron.

La medida fue anunciada por el presidente de la Empresa, Horacio Marín, en declaraciones radiales.

Los motivos de la baja de YPF

En una entrevista con Radio Mitre, el máximo dirigente de la compañía estatal afirmó que la reducción se debe a los cambios en el precio global de los combustibles. Además, enfatizó que la empresa busca mantener una relación equitativa con sus clientes, asegurando que se aplicarán aumentos cuando el precio internacional suba y descensos cuando este disminuya.

En la conversación, Marín enfatizó que esta acción es parte de un “pacto equitativo” con los usuarios, en el cual YPF ajustará el precio final del combustible según las variaciones internacionales del costo del petróleo.

“Cuando el precio del petróleo suba, YPF va a subir los precios de los combustibles. Si el precio del petróleo baja, YPF va a bajar los precios de los combustibles. Eso no ocurrió nunca en la Argentina”, afirmó el presidente de la petrolera. Este enfoque busca evitar que tanto la empresa como los consumidores sean subsidiados injustamente, tal como lo aclaró: “YPF no tiene que ser subsidiada, y los consumidores no tienen que subsidiar a YPF”, marcó.

Regirá desde las 00 horas del martes primero de octubre en las estaciones de servicio de la marca.

Marín también especificó la magnitud de esta iniciativa, señalando que la disminución en los precios al por mayor será considerable. Sin embargo, los consumidores solo notarán una fracción de esa modificación en las estaciones de servicio, debido a la mezcla de impuestos y cambios en el tipo de cambio.

“El esfuerzo de YPF es del 5% en el gasoil y del 4% en la nafta, pero lo que la gente verá reflejado será una baja del 2% y del 1%, respectivamente”, explicó. Este impacto limitado se debe, en parte, al reciente incremento del 1% en el impuesto a los combustibles, que contrarresta parcialmente la rebaja", manifestó.

En otro pasaje de la charla, el directivo tomó la oportunidad para expresar su agradecimiento a los clientes por su lealtad, sobre todo en períodos de incrementos significativos en el costo de los combustibles. “Quiero agradecer a todos los usuarios y consumidores de YPF por todo este tiempo en que tuvimos que hacer unos aumentos muy importantes, pero la marca continuó con el market share correspondiente”, destacó Marín, resaltando que la empresa sigue siendo un pilar de la distribución de combustible en todo el país.

Shell también confirmó la baja y se espera que Axion y Puma hagan lo propio.

Marín también abordó el gasto operativo de la compañía y cómo las tarifas municipales influyen en el precio final de los combustibles. Expresó su fuerte desacuerdo con el elevado porcentaje de impuestos locales que afectan los precios, resaltando que en ciertos municipios estas tarifas pueden alcanzar hasta el 25% del costo total del producto. “Es una tasa municipal que no tiene mucho sentido para el precio de los combustibles. Me parece injusto con los consumidores”, expresó.

Además de discutir la estrategia de precios, el presidente de YPF tocó el tema del futuro de Vaca Muerta y la iniciativa en colaboración con la firma Petronas. A pesar de ciertos rumores que sugieren que la empresa malaya podría retirarse del acuerdo, Marín fue claro al afirmar que no se ha llegado a una decisión definitiva.

“Petronas tiene hasta noviembre para decidir si continúa o no”, explicó, y enfatizó que la viabilidad del proyecto dependerá de la obtención de contratos de compra de gas en Europa y Asia, mercados donde YPF busca firmar acuerdos en los próximos meses.

En octubre YPF bajará los precios de sus combustibles.

Por último, Marín ratificó que el gas licuado que se extraerá de Vaca Muerta se enviará al exterior desde el puerto de Río Negro, una determinación fundamentada en aspectos económicos y logísticos. Esta infraestructura facilitará un aumento considerable en las exportaciones energéticas de Argentina, con la proyección de generar ingresos de hasta 30.000 millones de dólares para el año 2030, lo que contribuirá a la meta de disminuir la pobreza en la nación.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.