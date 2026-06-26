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26 de junio de 2026 - 20:17
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Países Bajos y Marruecos abren su camino en la fase eliminatoria

Palpitamos la previa del choque entre Países Bajos y Marruecos. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

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Países Bajos y Marruecos abren su camino en la fase eliminatoria
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Países Bajos y Marruecos, por la llave 4 del Mundial, se jugará el próximo lunes 29 de junio, a partir de las 22:00 (hora Argentina), en el estadio Monterrey.

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La fase eliminatoria continúa con un nuevo cruce de 16avos de final, donde ambos seleccionados buscarán dar un paso más rumbo al título.

Países Bajos avanzó a esta instancia tras quedarse con el liderazgo del Grupo F. El conjunto neerlandés debutó con un empate 2-2 frente a Japón, luego goleó 5-1 a Suecia y cerró la fase de grupos con una victoria por 3-1 sobre Túnez, resultados que le permitieron finalizar en lo más alto de la zona.

El seleccionado dirigido por Ronald Koeman disputa su duodécima Copa del Mundo y persigue un título que se le escapó en las finales de Alemania 1974, Argentina 1978 y Sudáfrica 2010. En la edición anterior alcanzó los cuartos de final y ahora buscará seguir avanzando en la fase eliminatoria.

Por su parte, Marruecos obtuvo su boleto tras finalizar en el segundo del Grupo C. El conjunto africano debutó con un valioso empate 1-1 frente a Brasil, luego superó 1-0 a Escocia y cerró su participación con un triunfo por 4-2 ante Haití.

Los Leones del Atlas afrontan su séptima participación en una Copa del Mundo y la tercera de manera consecutiva. En Qatar 2022 marcaron un hito al convertirse en la primera selección africana y árabe en alcanzar las semifinales, finalizando en el cuarto puesto tras una histórica campaña.

Ambas selecciones se enfrentaron en tres oportunidades, con dos victorias neerlandesas y un empate. El antecedente más recordado tuvo lugar en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos 1994, cuando igualaron 2-2.

Horario Países Bajos y Marruecos, según país
  • Argentina: 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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