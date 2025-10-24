Paro de pilotos: cuál es el estado de los vuelos en Jujuy

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) inició este viernes 24 de octubre una nueva medida de fuerza de cuatro horas, que provoca demoras y cancelaciones de vuelos, afectando a miles de pasajeros en sus traslados hacia distintos destinos.

Según datos oficiales, unos 7.000 pasajeros y más de 60 vuelos se verán afectados, donde Jujuy no queda muestra una imagen diferente. Se trata de vuelos justo en el comienzo del fin de semana electoral.

El paro de pilotos se debe a la falta de acuerdo salarial entre el Gobierno y el sindicato. Desde APLA reclaman mejoras en los salarios, ascensos, dotación de personal y el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo, temas que aún no obtuvieron respuesta en las negociaciones paritarias.

La empresa estatal pidió disculpas por los inconvenientes y recomendó a los usuarios revisar sus correos o la aplicación oficial para verificar posibles reprogramaciones.

Estado de los vuelos en Jujuy Partidas desde el Aeropuerto “Gobernador Horacio Guzmán” Los vuelos que debían realizarse en horas de la mañana, se encuentran demorados con nuevos horarios estimativos de partida. Vuelo de las 9:30 hs - AR 1565 – de Aerolineas Argentinas con destino a Córdoba, el cual tiene nuevo horario para las 11:45

Vuelo de las 10:30 - AR 1513– de Aerolineas Argentinas con destino a Aeroparque, el cual tiene nuevo horario para las 12:00 Vuelos demorados - Partidas desde Jujuy Arribos de vuelos a Jujuy En cuanto a los arribos, los mismos sufren la misma suerte para todos los vuelos por la mañana. Vuelo de las 9hs - AR 1514 – de Aerolineas Argentinas que debía llegar desde Aeroparque, realizará su arribo cerca de las 11hs.

El vuelo que debía arribar a las 9:55hs - AR 1512 – de Aerolineas Argentinas desde Aeroparque los hará a las 11:26hs. Vuelos demorados - Arribos a Jujuy

