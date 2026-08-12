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12 de agosto de 2026 - 11:04
País.

Paso de Jama está cerrado por nieve y viento blanco en Chile: hasta cuándo

El paso fronterizo entre Argentina y Chile no está habilitado. Sobre la Ruta 27 hay nieve en calzada y condiciones que impiden la transitabilidad.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Paso de Jama con nieve - Imagen de archivo

Paso de Jama con nieve - Imagen de archivo

El Paso Fronterizo de Jama continúa no habilitado por la presencia de nieve en calzada y viento blanco del lado chileno. La situación afecta la transitabilidad sobre la Ruta 27 de Chile, donde se registran complicaciones desde el kilómetro 33.

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Según informaron, en coordinación con los países limítrofes, se mantiene el cierre de los complejos fronterizos hasta que mejoren las condiciones meteorológicas y se pueda garantizar una circulación segura.

Hasta cuándo se mantendrá el cierre

La medida seguirá vigente hasta que las condiciones meteorológicas mejoren y permitan garantizar una atención segura de los usuarios.

También se esperará que haya condiciones adecuadas de transitabilidad en las rutas de conexión hacia y desde los complejos fronterizos.

Paso de Jama con nieve - Imagen creada con IA

Paso de Jama con nieve - Imagen creada con IA

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