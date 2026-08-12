Paso de Jama está cerrado por nieve y viento blanco en Chile: hasta cuándo

Paso de Jama con nieve - Imagen de archivo

El Paso Fronterizo de Jama continúa no habilitado por la presencia de nieve en calzada y viento blanco del lado chileno. La situación afecta la transitabilidad sobre la Ruta 27 de Chile, donde se registran complicaciones desde el kilómetro 33.

Según informaron, en coordinación con los países limítrofes, se mantiene el cierre de los complejos fronterizos hasta que mejoren las condiciones meteorológicas y se pueda garantizar una circulación segura.

Hasta cuándo se mantendrá el cierre La medida seguirá vigente hasta que las condiciones meteorológicas mejoren y permitan garantizar una atención segura de los usuarios.

También se esperará que haya condiciones adecuadas de transitabilidad en las rutas de conexión hacia y desde los complejos fronterizos.

Paso de Jama con nieve - Imagen creada con IA Recomendaciones para los usuarios Se recomienda a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales y formales de información. Además, se solicita atender las indicaciones de las autoridades competentes mientras se mantenga esta situación.

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