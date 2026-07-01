Pau Pau llega a Canal 4 con música, juegos y diversión para toda la familia jujeña

Pau Pau llega a la pantalla de Canal 4 con una propuesta musical pensada para niños y toda la familia. El programa se emitirá los martes y jueves a las 17 horas y combinará canciones, baile, juegos, humor y mensajes vinculados con diversas temáticas como la amistad y el cuidado del ambiente.

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Detrás del personaje se encuentra Paula Pérez, una artista con más de una década de experiencia sobre los escenarios, que ahora inicia una nueva etapa dentro del género infantil.

Bajo la premisa “Yo soy Pau Pau, la música está en el aire, la magia va a comenzar”, la artista presentó un proyecto que nació dentro de su familia y que fue creciendo hasta convertirse en una propuesta profesional.

Estoy muy feliz de llegar a Jujuy. Estoy muy feliz de llegar a Jujuy.

El programa contará con canciones, coreografías, juegos y la participación de Piza, un títere que acompañará a la artista durante las emisiones.

Pau Pau programa

Música, baile y mensajes para los más chicos

Pau Pau explicó que la propuesta está pensada para generar un momento de entretenimiento compartido dentro de los hogares.

“Es un programa muy divertido, con mucho baile, un compañero llamado Piza, dentro de las bromas, las risas, tiene siempre lindos mensajes: sobre la amistad, el ambiente, los colores. Es un programa para toda la familia. Tiene de todo, nos divertimos mucho haciéndolo”.

La intención es que quienes estén mirando no sean simples espectadores, sino que también puedan participar desde sus casas.

“Preparanse para interactuar con el programa, hay momentos donde veo al niño, hago juegos de adivinanza, hay que pararse de los sillones para aprender coreografías, que sea un momento familiar”, adelantó.

pau pau - programa

Más de una década sobre los escenarios

Aunque este será su debut dentro del mundo infantil, Paula Pérez cuenta con una extensa trayectoria artística.

Durante los últimos 12 años formó parte de la banda del “Rey” Pelusa, una experiencia que resultó fundamental para su desarrollo profesional y su recorrido sobre los escenarios.

Un proyecto que nació junto a su hija

El origen de Pau Pau está directamente relacionado con la pandemia y con el rol de Paula como madre.

Lo que comenzó como un juego y un regalo para su hija Juana, de cinco años, terminó transformándose en un proyecto profesional gracias al impulso de su entorno cercano.

La niña tiene una participación activa dentro de la propuesta: inspira las letras, colabora con la elección de los coloridos accesorios y también aporta ideas para la estructura de las canciones.

Un trabajo en familia

El proyecto se distingue además por el acompañamiento familiar detrás de cada presentación.

Piza, el títere que comparte escena con Pau Pau, es manejado por el padre de la artista, lo que refuerza el carácter familiar de la propuesta.

Pau Pau podrá verse los martes y jueves, a las 17 horas, por la pantalla de Canal 4.